Vecinos detienen a sujeto por acosar a menor en calles de Coyoacán

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Rodolfo “N”, de 25 años, señalado como responsable de realizar tocamientos a una menor de edad en calles de la alcaldía Coyoacán.

El sujeto fue retenido por vecinos que se percataron de la agresión antes de la llegada de los policías.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas del Imán e Insurgentes Sur, en la colonia Insurgentes Cuicuilco, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron tras recibir el reporte de una detención ciudadana.

En el lugar, una mujer de 66 años explicó a los oficiales que el hombre había realizado tocamientos a su nieta. Al percatarse de la situación, varias personas que se encontraban en la zona lo retuvieron y lo golpearon.

Los uniformados resguardaron la integridad física del sujeto, quien presentaba golpes en el rostro, posteriormente lo detuvieron a petición de la denunciante.

El hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detalló que el detenido cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo calificado en 2021.

