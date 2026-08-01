Metrobús estrena servicio que conecta terminales del AICM

El Metrobús arrancó este sábado una nueva ruta de conexión entre las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Con un costo de 30 pesos, la nueva ruta enlaza a la Terminal 1 con la Terminal 2 circulando dentro de las instalaciones del aeropuerto capitalino.

El servicio se brinda de lunes a domingo de 04:30 a 00:00 horas. La frecuencia de paso de los autobuses será de unos 12 minutos, informó el organismo gubernamental.

El acceso se brinda por medio de la Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias y relojes y teléfonos inteligentes.

El servicio se brinda de lunes a domingo de 04:30 a 00:00 horas Foto: Especial

Las zonas de ascenso y descenso fueron señalizadas y personal de Metrobús dará orientación a los pasajeros.

Sin embargo, el organismo solicitó a los viajeros identificar correctamente las unidades para evitar confusiones con la Ruta Quetzalcóatl, que se dirige al Centro Histórico.

“Es importante que en la Terminal 2, la población usuaria observe el letrero de las unidades, identifique el servicio y lo distinga de la Ruta Quetzacóatl, para evitar contratiempos” recomendó.

Durante agosto el servicio será gratuito indicó en su cuenta de X la directora de Metrobús, Rosario Castro.