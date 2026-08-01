Detienen a mujer por asaltar y golpear a adulta mayor en Álvaro Obregón

Una mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que agredió y robó sus pertenencias a una adulta mayor de 72 años en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

Los hechos ocurrieron en la colonia Lomas de Plateros, donde operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a policías sobre un robo a transeúnte en el cruce de Circuito 1 y Avenida Río Mixcoac.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con la víctima, quien relató que una mujer la interceptó, golpeó y arrebató sus pertenencias para después intentar escapar.

Con las características proporcionadas, los policías implementaron un operativo de búsqueda y localizaron a la presunta responsable a pocos metros del sitio.

Durante una revisión preventiva, los agentes encontraron un bolso de mano que contenía dos bastones retráctiles y dos cepillos eléctricos para peinar, objetos que la afectada identificó como de su propiedad.

La sospechosa, de 42 años de edad, fue detenida y trasladada junto con los artículos recuperados ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.