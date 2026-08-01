Detienen a mujer por asaltar y golpear a adulta mayor en Álvaro Obregón
Aunque la agresora intentó escapar con las pertenencias de la mujer, policías capitalinos evitaron que huyera
Una mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que agredió y robó sus pertenencias a una adulta mayor de 72 años en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.
Los hechos ocurrieron en la colonia Lomas de Plateros, donde operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a policías sobre un robo a transeúnte en el cruce de Circuito 1 y Avenida Río Mixcoac.
Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con la víctima, quien relató que una mujer la interceptó, golpeó y arrebató sus pertenencias para después intentar escapar.
Con las características proporcionadas, los policías implementaron un operativo de búsqueda y localizaron a la presunta responsable a pocos metros del sitio.
Durante una revisión preventiva, los agentes encontraron un bolso de mano que contenía dos bastones retráctiles y dos cepillos eléctricos para peinar, objetos que la afectada identificó como de su propiedad.
La sospechosa, de 42 años de edad, fue detenida y trasladada junto con los artículos recuperados ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.