Hoy volverá a llover en CDMX y Edomex ¿A qué hora?

Este miércoles 13 de mayo se espera que sea un día más de lluvias intensas en la capital del país y en prácticamente todo el Estado de México, aquí te detallamos los horarios en los que se esperan las mayores precipitaciones.

Lluvia en CDMX Elizabeth Velázquez

Por la mañana únicamente se prevé bruma y cielo medio nublado, pero en las horas posteriores del día empezará a cargarse más el cielo y la lluvia entrará de lleno sobre todo entre la tarde y la noche.

En la CDMX, las primeras lluvias ligeras podrían empezar desde alrededor de las 11:00 de la mañana en algunas zonas, aunque lo más fuerte se espera entre las 5:00 y las 8:00 de la noche. Es altamente probable que haya chubascos fuertes, tormenta eléctrica, viento y hasta granizo en algunas alcaldías. Las zonas del sur, poniente y oriente suelen ser las que más resienten estas lluvias.

Lluvias en Edomex

Para el Estado de México el panorama va a ser parecido, pero con lluvia todavía más intensa, especialmente después de las 4:00 de la tarde y hacia la noche. Municipios del Valle de México como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca y zonas serranas podrían tener tormentas fuertes con descargas eléctricas

*bb