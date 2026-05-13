Hoy volverá a llover en CDMX y Edomex ¿A qué hora?
Este miércoles 13 de mayo se espera que sea un día más de lluvias intensas en la capital del país y en prácticamente todo el Estado de México.
Este miércoles 13 de mayo se espera que sea un día más de lluvias intensas en la capital del país y en prácticamente todo el Estado de México, aquí te detallamos los horarios en los que se esperan las mayores precipitaciones.
Por la mañana únicamente se prevé bruma y cielo medio nublado, pero en las horas posteriores del día empezará a cargarse más el cielo y la lluvia entrará de lleno sobre todo entre la tarde y la noche.
En la CDMX, las primeras lluvias ligeras podrían empezar desde alrededor de las 11:00 de la mañana en algunas zonas, aunque lo más fuerte se espera entre las 5:00 y las 8:00 de la noche. Es altamente probable que haya chubascos fuertes, tormenta eléctrica, viento y hasta granizo en algunas alcaldías. Las zonas del sur, poniente y oriente suelen ser las que más resienten estas lluvias.
Lluvias en Edomex
Para el Estado de México el panorama va a ser parecido, pero con lluvia todavía más intensa, especialmente después de las 4:00 de la tarde y hacia la noche. Municipios del Valle de México como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca y zonas serranas podrían tener tormentas fuertes con descargas eléctricas
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