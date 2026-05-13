Suman 27 denuncias por rentas fantasma en la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) ha recibido en lo que va del año al menos 27 denuncias por fraudes bajo el modus operandi de renta fantasma, un delito que ya no solo afecta a departamentos, sino que se ha extendido a locales comerciales.

Bajo esta modalidad, los delincuentes publican ofertas atractivas en Facebook e Instagram.

Mediante engaños, solicitan enganches o depósitos para apartar el inmueble antes de firmar un contrato; una vez que las víctimas depositan, los criminales borran las publicaciones y desaparecen.

Denuncias se concentran en Benito Juárez y Cuauhtémoc.

Fuentes de la Fiscalía señalaron a Excélsior que las denuncias se concentran en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc.

Sin embargo, admiten que no existe una estadística exacta debido a que el sistema no segmenta los delitos por modus operandi.

No segmentamos por modus operandi, sólo por delitos o algunas modalidades, pero el fraude es uno de los delitos que más ha incrementado desde la implementación de redes sociales, porque es más fácil quitar el rastro”, detalló un funcionario de la institución.

El delito de fraude en la capital registró un incremento del 18.6% durante el primer bimestre de 2026 en comparación con 2025, pasando de tres mil 25 a tres mil 588 carpetas de investigación.

Las autoridades estiman que 60% de los fraudes se cometen vía internet, pero de ese universo, solo 5% de los expedientes llega a ser judicializado ante un juez de control.

El caso de Israel, quien fue defraudado por querer rentar un local comercial

Israel, un comerciante afectado, relató cómo fue víctima de este engaño al buscar un local en la colonia Tabacalera.

El supuesto arrendador, identificado como Raúl Zepeda, le envió un contrato con sellos oficiales del gobierno de la CDMX y copias de una escritura falsa de la Notaría 123.

Decía que tenía 120 metros cuadrados de espacio, estaba supuestamente en la colonia Tabacalera, (Cuauhtémoc) era una renta de 15 mil pesos mensuales, y se me hizo buen precio, por eso me comuniqué con él”, señaló.

Me mandó un mensaje diciendo que ya tenía otro interesado y que le iba a depositar 5 mil para apartarlo, pero me dijo que si le daba seis mil me lo apartaba a mí, porque yo me había interesado primero, pero le dije que lo quería ver primero antes de depositar”.

Tras depositarle, el sujeto lo bloqueó.

El hombre presentó su denuncia ante la FGJ, pero indicó que hasta el momento no ha tenido avances en la indagatoria qué se inició en abril pasado.

La semana pasada, el diputado del Congreso de la Ciudad de México Paulo Emilio García presentó una iniciativa para tipificar como fraude las ofertas falsas de arrendamiento.

Un sujeto de 62 años fue detenido en el AICM por haber estafado a un hombre en 2017, ofreciéndole un inmueble. Foto: Especial.

Cae Gustavo “N” por fraude por renta fantasma en la Miguel Hidalgo

Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron la primera orden de aprehensión en contra de un sujeto señalado por utilizar el modus operandi de renta y venta fantasma para defraudar a ciudadanos con inmuebles inexistentes o ajenos en la capital.

El detenido, identificado como Gustavo “N”, de 61 años, fue capturado el 2 de mayo al interior de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en la alcaldía Venustiano Carranza.

Se le investiga por su probable participación en el delito de fraude genérico, bajo la carpeta de investigación CI-FDF/T/UI-1S/D/00839/10-2019.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), desde octubre de 2017 el imputado ofertaba a través de redes sociales un inmueble ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Gustavo “N” solicitaba pagos por concepto de venta o renta; sin embargo, una vez que los interesados realizaban el depósito, perdían todo contacto con él.

El caso que derivó en su captura involucra a un adulto mayor, a quien supuestamente le vendió el departamento sin llegar nunca a entregar la propiedad.

El detenido quedó a disposición de las autoridades ministeriales, quienes continuarán con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

La semana pasada, el diputado local Paulo Emilio García presentó una iniciativa para tipificar como fraude las ofertas falsas de arrendamiento que terminan despojando a las víctimas de depósitos y primeras mensualidades.

La propuesta plantea adicionar una fracción al artículo 231 y crear el artículo 233 Ter para sancionar a quien ofrezca en renta inmuebles sin aval legal, publique propiedades inexistentes o utilice identidades falsas y plataformas digitales para cometer engaños.

La propuesta contempla además diversos agravantes cuando el fraude se realice de manera organizada, sea reiterado, utilice perfiles falsos o tenga como víctimas a personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, la reforma obligaría a los responsables a garantizar la reparación del daño económico causado a las víctimas, buscando cerrar el paso a criminales que, como en este caso detectado en Miguel Hidalgo, aprovechan los vacíos en la regulación digital para despojar a los ciudadanos de su patrimonio.

*mcam