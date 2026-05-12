Revelan gran carga de cuidados en jóvenes que viven en la periferia

Diputados de la bancada se Movimiento Ciudadano, del Congreso de la Ciudad de México, llevaron a cabo foros sobre el tema de cuidados y en los que detectaron que los jóvenes de las periferias padecen una gran pobreza de tiempo, con 60 horas a la semana invertidos en cuidados, una gran carga de los mismos en mujeres y la mayoría en la informalidad económica, explicó el diputado Royfid Torres.

También nos encontramos con estas necesidades muy particulares de cuidados con personas con discapacidad, que reflejan un gran abandono institucional, sobre todo a esta tarea de dotar de servicios de salud, por la falta de hospitales y atención médica especializada; ahora los vecinos de estos lugares tienen que esperar a ver si el gobierno federal hace algo para atender estas necesidades”, dijo en conferencia.

A partir de los hallazgos, los emecistas desarrollaron 37 propuestas de modificación al dictamen original de la ley del sistema público de cuidados.

Las modificaciones tienen que ver con incluir en la ley conceptos como "juventudes cuidadoras", "pobreza de tiempo", así como con garantizar que la población con discapacidad tenga garantizados los cuidados, entre otros elementos.

Todas estas propuestas deberán analizarlas las comisiones unidas que elaborarán el dictamen final Foto: Especial

La bancada de MC también propone agregar al primer artículo de la ley que se garantice "la protección integral y el pleno ejercicio de derechos de las personas que requieren cuidados, en especial de las personas con discapacidad, así como de las personas cuidadoras remuneradas y las no remuneradas".

Así como establecer en el texto de la ley que debe haber "mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas respecto al cumplimiento de los objetivos, principios, políticas, estrategias previstas en la presente ley y del funcionamiento del sistema de cuidados de la ciudad".

Y que se garantice que las personas que requieren cuidados, en particular las que tienen alguna discapacidad cuenten con "recursos y medidas de carácter público, privado, social o comunitario destinadas a favorecer la autonomía, participación, movilidad, comunicación, vida independiente y el ejercicio pleno de derechos".

Y para los cuidadores, proponen que dispongan de tiempo, espacios y recursos para cuidar de sí mismos, ejercer su autonomía y llevar una vida digna.

Todas estas propuestas deberán analizarlas las comisiones unidas que elaborarán el dictamen final.

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