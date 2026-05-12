Mujer motociclista es derribada por un vehículo en Insurgentes; conductor huye

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que una mujer motociclista es derribada por un vehículo mientras circulaba por Avenida Insurgentes Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

En la grabación, de casi dos minutos de duración, se puede ver cómo la mujer motociclista circula por el carril de alta velocidad, respetando su carril, cuando es acosada por el conductor del vehículo, quien incluso le pita para que se haga a un lado.

Al percatarse de la presencia del automóvil, la mujer motociclista continúa su camino por su carril, y es ahí cuando el desesperado conductor, con tal de rebasar al vehículo de dos ruedas, invade el carril del Metrobús y con la parte trasera desequilibra a la mujer, quien queda derribada sobre la vía de alta velocidad.

Automovilistas que circulaban por la zona acudieron inmediatamente auxiliar a la mujer, mientras unos hacen a un lado la motocicleta, otros piden a la mujer no moverse y esperar a que llegue la unidad de primeros auxilios.

“No te muevas, no te muevas, tranquila, tranquila… ¿tu brazo está bien, te sientes bien”, dice uno de los conductores que se detiene a apoyar a la joven motociclista.

Así fue el momento en el que una mujer #motociclista fue derribada por un auto sobre el carril de alta en Avenida Insurgentes Norte en la alcaldía #Cuauhtémoc, #CDMX.



De acuerdo con el video difundido en redes sociales, el vehículo huyó luego de golpearla y dejarla sobre el… pic.twitter.com/qCcL9nRaTn — Nacho Lozano (@nacholozano) May 12, 2026

El conductor del vehículo que impactó a la mujer motociclista huyó del lugar. De acuerdo con usuarios de redes sociales, el automóvil involucrado en los hechos es un Versa 2019 color café.

El incidente enfrentó a usuarios de redes sociales; de un lado están los que aseguran que el conductor tuvo la culpa del percance y por el otro los que insinúan que la joven motociclista fue la que provocó el impacto.

*“Los dos muy mal…uno por cabronete intolerante y la chica motociclista por andar en eléctrico en avenida principal en carril de alta”.

*“Qué lástima que culpen a la chica sin detenerse, como ese conductor, a preguntar si está bien, si solo fue el golpe o tuvo fractura, etc. Estoy de acuerdo en que en ocasiones las motos son molestas, pero también hay que ser empáticos de acuerdo a la situación del que sufre más”.

*“Vean bien el video, parece que va entre carriles y además ella se acerca al coche, ella le pega. Además, creo que no está permitido que circule su motobici en esa vía, ¿o si?

*“Eso es tener poca madre de parte del automovilista, en alguien tiene que caber la prudencia, ¿por qué no podemos convivir en paz?, cuando voy manejando voy procurando a las motos y más si son mujeres, este infeliz tiene que ir a la cárcel, ya lo tienen identificado”.

Son algunas de las opiniones expresadas en redes sociales.

jcp