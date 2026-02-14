Rescatan a joven secuestrado; estaba retenido en domicilio de Xochimilco

En dos acciones operativas simultáneas, en las alcaldías Tláhuac y Xochimilco, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a seis posibles responsables y liberaron a una víctima de secuestro.

Resultado de trabajos de investigación, en atención a una denuncia ciudadana en la que se reportó que una persona de 18 años fue privada de la libertad, los policías de la SSC de la Ciudad de México realizaron entrevistas ciudadanas, técnicas y tácticas de inteligencia, que les permitieron localizar un inmueble en el que probablemente se encontraba la víctima, por ello implementaron un dispositivo integral en la zona.

"Al aproximarse al domicilio localizado en la calle Segunda Cerrada de Guadalupe I. Ramírez, en la colonia San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía Xochimilco, los uniformados escucharon ruidos y a una persona que pedía auxilio, motivo por el cual rápidamente ingresaron y resguardaron la integridad física del joven y detuvieron a tres hombres de 14, 21 y 33 años y a una mujer de 29”, indicó la SSC comunicado.

Detención de otros dos sujetos

Al continuar con las acciones de investigación y seguimiento del caso, de manera simultánea en la calle Felipe Jardines, en la colonia Quiahuatla, en la alcaldía Tláhuac, detuvieron a dos de 20 y 26 años en posesión de 29 envoltorios de una sustancia similar a la cocaína, 27 dosis de aparente mariguana, un teléfono celular y un chip telefónico.

“Por lo anterior, las seis personas detenidas fueron informadas de sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso”, agregó.

El joven fue orientado a recibir apoyo legal y psicológico en las instancias del Gobierno de la Ciudad de México, además de que le ofrecieron agua y alimento mientras realizaba su denuncia formal ante las autoridades ministeriales.

Posibles sanciones

En la Ciudad de México, la sanción por el delito de secuestro es de 40 a 60 años de prisión y de mil a tres mil días multa, es decir, de 117 mil pesos a 352 mil pesos, según se establece en el Código Penal.

Si se comete un secuestro exprés, la pena es de 20 a 40 años de prisión y de 500 a dos mil días multa. Para el caso de este delito, no se aplicará sanción alguna por los delitos de robo o extorsión.

En caso de que se libere espontáneamente al secuestrado en las primeras 24 horas, sin que se haya conseguido el pago del rescate, las penas serán de una quinta parte.

Pero si la persona secuestrada es asesinada o pierde la vida durante el tiempo que estuvo plagiado, se impondrán de 50 a 70 años de prisión y de cinco mil a diez mil días multa, cantidades equivalentes a 586 mil pesos y más de un millón 100 mil pesos.

*DRR*