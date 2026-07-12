Rescatan a otras siete personas extraviadas en Los Dinamos

Otras siete personas fueron rescatadas luego de que se extraviaron en el Parque Nacional Los Dinamos, ubicado en la alcaldía La Magdalena Contreras de la Ciudad de México (CDMX).

Elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea "Zorros", de la Policía Auxiliar, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como personal de Protección Civil, implementaron un operativo de búsqueda y rescate.

Se trata del segundo caso de personas extraviadas en Los Dinamos durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

El primero fue el caso de tres jóvenes rescatadas también en Los Dinamos.

Sobre este segundo caso, la SSC informó que los oficiales recibieron un reporte de un grupo de visitantes que se extraviaron a la altura del Cuarto Dinamo, por lo que solicitaron el apoyo de rescatistas especializados en búsqueda en zonas de difícil acceso, por lo que una vez en el sitio, se desplegaron cuadrillas de rescate, para realizar recorridos en distintos puntos del parque.

Fue después de varias horas que los equipos de trabajo ubicaron el paradero de cuatro hombres de 86, 40, 36 y 41 años, dos menores de 12 y 16 y una joven de 21, quienes fueron resguardados y llevados a una zona segura, donde les ofrecieron agua y comida.

“Todas las personas rescatadas fueron valoradas por paramédicos del ERUM, una por una contusión a la altura de la cabeza, una más por hipotermia leve, cortaduras leves en la mano, mientras que los demás fueron atendidos por cansancio y deshidratación, sin que ameritaran traslado hospitalario, por lo que fueron entregados a sus familiares”, indicó la dependencia.

Todas las personas agradecieron el apoyo de las instituciones participantes en su rescate, asimismo reconocieron su esfuerzo para localizarlos y ayudarles a encontrar el camino de regreso.