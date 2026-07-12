Talento infantil de Tláhuac llega al Festival Internacional de Bolero y Jazz 2026

El Mariachi Sinfónico Infantil de Escuelas Para la Vida, demostró la magia y el talento, al representar a la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México (CDMX) en el Festival Internacional de Bolero y Jazz 2026.

El escenario del teatro Ignacio de la Llave, en Orizaba, Veracruz, se llenó de alegría y entusiasmo al escuchar la música tradicional del mariachi, a cargo de niñas y niños de Tláhuac, quienes expresaron su amor por México, su tierra y sus armonías.

Esta actuación forma parte de una gira para conmemorar los 10 años de la creación de Escuelas Para la Vida, un programa semillero de grandes talentos, donde a través de la música, la cultura y el deporte, se busca que las juventudes se desarrollen en total plenitud y obtengan herramientas que contribuyan a su futuro.

Los asistentes al evento se sumaron a esta celebración, donde la música y el baile fueron los elementos principales para mostrar al mundo el talento mexicano.

La riqueza cultural y musical de Tláhuac fue reconocida con los aplausos del público asistente, quienes coincidieron en que el talento se trabaja, se construye y se impulsa desde temprana edad, obteniendo buenos resultados y forjando carácter en las y los jóvenes.

El Festival se llevó a cabo en Orizaba, Veracruz Foto: Especial

Escuelas Para la Vida, semillero de talento

Para la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, Escuelas Para la Vida se ha convertido en un programa exitoso, donde más niñas y niños se han sumado, mostrando su talento gracias al apoyo de la familia y el grupo de maestros que conforman este espacio, el cual, sin duda, ha marcado la diferencia en la vida de quienes aprenden una nueva faceta.

Escuelas Para la Vida es va más allá de un programa, es una acción que reconstruye el tejido social, que brinda una oportunidad de crecimiento, de encontrar el talento y de apoyar a que los jóvenes encuentren su vocación.

Además, el involucrar a la comunidad en actividades que complementen su educación, representa una alternativa de vida, donde los conocimientos y las habilidades se transforman, hacen comunidad y crean jóvenes con futuro y visión.

En estos 10 años, cientos de jóvenes han encontrado en la música, el deporte y las artes, un lugar de paz, de transformación, fortaleciendo sus lazos de amistad, talento y compañerismo, poniendo en alto a Tláhuac en distintos escenarios del país y a nivel mundial.

El orgullo que representa para los padres, abuelos y hermanos, al ver el talento de los niños, quienes ponen el alma y el corazón en cada escenario, demostrando que la perseverancia y la dedicación siempre rendirán frutos.