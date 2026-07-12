Brugada: "es más fácil derribar un gobierno sostenido por las élites, que por el pueblo”

En la inauguración de la Utopía Acatitla, la jefa de gobierno, Clara Brugada, expresó que "los grandes cambios crecen desde abajo: es mucho más fácil derribar un gobierno sostenido por las élites que uno sostenido por su pueblo".

Desde Iztapalapa, demarcación que gobernó durante dos administraciones, Brugada expresó que "los gobiernos que nacen de los barrios y de los territorios son más sólidos: los gobiernos que surgen desde abajo son los que pueden llegar más lejos, porque no se sostienen sobre el poder de unos cuantos y sobre los privilegios de unos pocos, ni sobre la influencia de camarillas o minorías".

Aseguró que se trata de gobiernos que "se sostienen de la esperanza y de la lucha de millones. Y esa es la historia de la cuarta transformación del país y de esa ciudad".

Y consideró que cuando un proyecto como el de la cuarta transformación "echa raíces abajo, ninguna reacción desde arriba puede frenarlo, ni tampoco y menos la injerencia extranjera: México no nació para obedecer a potencias, ni para arrodillarse ante intereses ajenos, sin soberanía no hay democracia".

Y como lo ha hecho en semanas pasadas, expresó su solidaridad con la presidenta Claudia Sheinbaum expresándole: "no estás sola, no estás sola, no estás sola. México, México no es ni será colonia, ni protectorado de nadie. Así que cerramos filas con la presidenta de la República en la defensa de la soberanía nacional, un gran respaldo a nuestra presidenta desde Iztapalapa, desde la Ciudad de México".

Utopía Acatitla, quinta que inaugura Clara Brugada

En la inauguración de la Utopía Acatitla, Brugada destacó que se invirtieron 119 millones de pesos en un terreno de 16 hectáreas.

Explicó que "aquí una niña podrá aprender música, un niño podrá recibir cuidados y educación. Una persona mayor podrá hacer ejercicios y convivir. Una mujer podrá no solo traer a sus niños y cuidarlos, sino recibir espacios de relajación. Un joven podrá practicar deporte y una persona con discapacidad podrá recibir gratuitamente hidroterapia, que en otros lados es carísima" explicó.

En el lugar también habrá servicios de salud, atención en medicina general y en odontología. Hay además laboratorios clínicos gratuitos, mastografía y atención ginecológica.

Y existe también "un centro de cuidado de las emociones, que hoy justamente es uno de los grandes temas para atender: con atención y acompañamiento profesional, psicológico, gratuito, además de centros colibrí para atender las adicciones" explicó la mandataria en el evento al que no asistió la alcaldesa de Iztapalapa, la morenista Aleida Alavez.

En la inauguración de la quinta Utopía que echa a andar Brugada, estuvieron el secretario de obras y servicios, Raúl Basulto, así como la secretaria de salud local, Nadine Gasman y la secretaria de cultura, Ana Francis López Bayghen, entre otros funcionarios.

En la Utopía Acatitla hay un muro para escalar, parkour, una trotapista así como un Jardín Mágico Nocturno y estará abierta hasta las 11 de la noche, para que las personas que trataban hasta tarde, puedan asistir a talleres culturales y deportivos. En el evento, Brugada anunció que estaba contemplado inaugurar la Utopía del Maíz en Tlalpan el próximo domingo; sin embargo, como ese mismo día es la final del mundial, se buscará una nueva fecha para la inauguración.