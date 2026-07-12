SSC rescata a tres mujeres reportadas como extraviadas en Los Dinamos

Tres mujeres fueron rescatadas por elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) luego de que fueron reportadas como extraviadas en Los Dinamos.

Los policías implementaron un operativo de búsqueda y rescate en la colonia Zona Rústica de la alcaldía Magdalena Contreras.

Al tener conocimiento del reporte, los efectivos de Zorros acudieron a la zona de escalada del Cuarto Dinamo donde fueron vistas por última vez las personas, por lo que pusieron en marcha un plan de búsqueda y exploración del sitio, con las precauciones necesarias debido a que el terreno estaba resbaloso.

“Después de aproximadamente tres horas de realizar recorridos, cerca del paraje Tarumda, a un lado del mirador, ubicaron a las tres mujeres, dos de 22 años y una de 23 años de edad, quienes se encontraban visiblemente nerviosas y, al verlos, agradecieron el apoyo”, informó la SSC en un comunicado.

Las mujeres refirieron que hicieron un recorrido desde la entrada del Cuarto Dinamo, pero después de caminar por varias horas no encontraron el punto de partida, por lo que no supieron regresar y solicitaron el apoyo mediante una llamada telefónica al número de emergencias 911.

Los uniformados se percataron que una de las mujeres tenía los labios morados, por lo que rápidamente las taparon con mantas térmicas y les ofrecieron agua debido a que presentaban deshidratación; cuando estuvieron más tranquilas, las trasladaron al Cuarto Dinamo donde paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas les realizaron una valoración médica y determinaron que se encontraban estables”, agregó la dependencia.

Una vez que se dijeron listas, las ciudadanas agradecieron todo el apoyo y la atención brindada por los policías de Zorros y los paramédicos que les realizaron algunas recomendaciones para sus próximas visitas al sitio, y se retiraron a bordo de un vehículo particular.