Por extorsión agravada, vinculan a proceso a un hombre y una mujer en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Miguel “N” y Angélica “N” por su probable participación en el delito de extorsión agravada, cometido en agravio de un comerciante.

Según la investigación, el 24 de enero de 2025, la víctima recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como “El Diablo”, quien le habría exigido 300 mil pesos como una supuesta "promesa de vida" y amenazado con atentar contra la integridad de sus familiares si no entregaba el dinero.

Posteriormente, el probable agresor le envió mensajes con fotografías de su establecimiento para hacerle creer que lo tenía vigilado y le indicó realizar depósitos bancarios.

Como consecuencia de las amenazas, el comerciante realizó dos depósitos por un total de 50 mil pesos: uno por 5 mil pesos a una cuenta registrada a nombre de Angélica “N” y otro por 45 mil pesos a una cuenta a nombre de Miguel “N”.

Tras la denuncia, el agente del Ministerio Público coordinó los actos de investigación, que incluyeron el análisis de información digital y financiera, dictámenes periciales y otras diligencias.

“Estos trabajos permitieron establecer la probable participación de Angélica “N” y Miguel “N” en los hechos, por lo que se solicitaron y obtuvieron órdenes de aprehensión en su contra”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) desarrollaron labores de seguimiento técnico, localización y verificación de información para identificar el paradero de ambos imputados.

Como resultado se desplegó un operativo el 9 de julio de 2026, que permitió ejecutar las órdenes de aprehensión en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, donde Miguel “N” y Angélica “N” fueron aprehendidos y puestos a disposición de la autoridad judicial”, señaló.

En audiencia celebrada el 10 de julio, la Fiscalía CDMX presentó los datos de prueba recabados, por lo que la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Miguel “N” y Angélica “N” por el delito de extorsión agravada.

Asimismo, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria”, agregó.

La Fiscalía CDMX afirmó que continuará combatiendo el delito de extorsión mediante acciones de inteligencia e investigación que permitan identificar y llevar ante la justicia a quienes participan en estas conductas.