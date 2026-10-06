Rescatan a perros y gatos en vivienda de San Andrés Totoltepec

Tras las sangrientas imágenes que se viralizaron en redes sociales, donde dos perros atacan y destrozan a otro en la azotea de una vivienda, esta tarde autoridades realizaron un cateo en un inmueble de la alcaldía Tlalpan.

Desde ayer, activistas se concentraron afuera del inmueble, ubicado en la calle Camino a Santa Cecilia en la colonia San Andrés Totoltepec, para solicitar la intervención de las autoridades para rescatar a los animales.

Alrededor de las 16:00 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) y Policía de Investigación (PDI) acudieron al domicilio e ingresaron para realizar una revisión.

Foto: Especial

Después de muchas horas de esperar y de estar gestionando y gracias a la ayuda de la Secretaría de Gobierno para presionar a la fiscalía, por fin se realizó el cateo y se va a hacer el resguardo adecuado de los pitbulls que se han estado devorando entre ellos”, dijo en sus redes sociales Jaqueline Zúñiga, directora de Nous REDAC Asociación Civil.

Fueron 26 gatos y cinco perros blancos, de la raza pitbull, los que fueron asegurados por las autoridades, los animales fueron entregados a diferentes organizaciones animalistas para su resguardo en tanto se dan las investigaciones.

Vecinos detallaron que desde hace dos años habían denunciado a las autoridades el hecho; sin embargo, no hicieron nada.