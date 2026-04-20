TJACDMX inicia jornadas en Milpa Alta para acercar justicia administrativa

* El magistrado presidente Andrés Aguilera Martínez y el alcalde Octavio Rivero inauguran esta acción emblemática del eje de Justicia Social y Cercana al Pueblo del Plan de Gestión 2026-2028

* El Tribunal brinda orientación jurídica gratuita, mecanismos de defensa ciudadana y capacitación directamente en el territorio de los pueblos originarios

* Con esta jornada, el TJACDMX da un paso concreto hacia lo que su presidente definió al inicio de su gestión: ser un “Tribunal del Pueblo” que se acerca a cada barrio, colonia y pueblo de la Ciudad de México

Con el firme propósito de convertir la justicia administrativa en una herramienta real para los habitantes de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) inauguró este viernes las Jornadas de Vinculación con la Sociedad en la Alcaldía Milpa Alta —las primeras jornadas de este tipo en la historia del Tribunal—, en el marco del programa de descentralización territorial impulsado por el magistrado presidente Andrés Aguilera Martínez desde el inicio de su gestión.

El evento, realizado en la Sala de Usos Múltiples de la demarcación y encabezado junto al alcalde Octavio Rivero, materializó la visión que el magistrado presidente anunció al asumir el cargo en enero de este año, cuando comprometió llevar al Tribunal directamente a las alcaldías, con la ambición de llegar a cada colonia, barrio y pueblo de la capital. Las Jornadas de Vinculación con la Sociedad son la expresión institucional de ese compromiso: una estructura de atención integral que opera en territorio y que, para diciembre de 2026, tiene el objetivo de alcanzar la mayoría de las 16 demarcaciones de la ciudad.

“Llevar al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México a las alcaldías, y particularmente a Milpa Alta, significa romper barreras. Significa que la justicia deje de ser un concepto abstracto para convertirse en una herramienta real, tangible y accesible. Significa que ninguna persona tenga que desplazarse largas distancias o enfrentar obstáculos innecesarios para ejercer sus derechos”, afirmó el magistrado presidente Aguilera Martínez.

Por su parte, el alcalde Octavio Rivero destacó que estas jornadas acercan servicios de justicia que, durante décadas, los habitantes de los pueblos y barrios originarios de Milpa Alta han tenido que recorrer largas distancias para acceder.

“Sabemos que Milpa Alta es el corazón verde de la ciudad, pero también que su distancia geográfica ha sido, históricamente, una barrera. Durante demasiado tiempo, resolver un trámite o buscar justicia legal significaba perder horas de camino, gastar recursos valiosos y enfrentar el cansancio del traslado. Hoy, esa realidad comienza a cambiar. Si la distancia ha sido un obstáculo, nuestra voluntad política será el puente: ahora, es el gobierno y la justicia quienes vienen a ustedes, expresó el alcalde Rivero.

El “Tribunal del Pueblo” en los pueblos originarios

La elección de Milpa Alta como sede de las primeras Jornadas de Vinculación con la Sociedad no es casual. La demarcación concentra la mayor densidad de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México: comunidades con identidad propia, historia profunda y una relación con las instituciones que, históricamente, ha estado marcada por la distancia geográfica y la complejidad técnica de los procedimientos administrativos.

Al inicio de su gestión, el magistrado Aguilera Martínez fijó como propósito central convertir al TJACDMX en un “tribunal más cercano y más de lo que es, un tribunal del pueblo”, con la ambición de entender las peculiaridades de cada colonia, barrio y pueblo de la capital. En Milpa Alta, ese propósito encuentra su primera expresión territorial concreta.

El magistrado presidente subrayó que la justicia administrativa, pese a su naturaleza técnica, tiene una esencia profundamente social: es el mecanismo mediante el cual cualquier ciudadano puede defenderse frente a actos de la autoridad, exigir legalidad y hacer valer su derecho a una buena administración pública. “Porque la justicia que no se conoce, difícilmente se ejerce. Porque la justicia que no se acerca, pierde su sentido. Y porque la justicia que no es accesible, deja de ser verdaderamente justa”, concluyó.

Justicia al alcance de todos

El convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones durante el acto protocolario permitirá consolidar una estructura de atención integral que operará directamente en la alcaldía, ofreciendo:

* Mecanismos de defensa: herramientas reales para que los habitantes puedan controvertir en juicio cualquier acto de la administración pública de la ciudad que consideren injusto.

* Orientación jurídica gratuita: asesoría oportuna para resolver dudas sobre trámites y procesos administrativos, incluyendo representación legal sin costo a través de la Defensoría Ciudadana del Tribunal.

* Capacitación y prevención de conflictos: con el fin de evitar que las controversias escalen a instancias judiciales prolongadas.

Fortalecimiento de la confianza ciudadana

El evento marca el inicio de un modelo de justicia más humano y eficiente que busca devolver la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Al coordinar esfuerzos con la alcaldía, el TJACDMX no solo mejora la atención pública: construye soluciones integrales desde el territorio.

"Hoy damos un paso firme hacia una justicia administrativa más transparente, más accesible y más cercana a la gente. Una justicia que no solo resuelve controversias, sino que también construye confianza y fortalece la legalidad", concluyó el magistrado presidente, reafirmando el compromiso de continuar este programa en las demás demarcaciones de la Ciudad de México durante 2026.

Acerca del TJACDMX

Con más de 50 años de trayectoria, El TJACDMX es un órgano jurisdiccional autónomo, con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, competente para dirimir controversias entre los particulares y las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 constitucional y la Ley Orgánica del Tribunal.