Reparación de megafuga de agua en Iztapalapa alcanza 80%

A más de 48 horas de que se registró la megafuga en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, en Iztapalapa, los trabajos de reparación llevan un 80 por ciento, informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

La dependencia precisó que se prevé que durante el transcurso del día concluyan los trabajos en la tubería de 48 pulgadas (121 centímetros).

Posteriormente, se restablecerá de forma paulatina el funcionamiento del sistema hidráulico que abastece al Tanque Cerro de la Estrella, que debió reducir su operatividad, para permitir los trabajos, lo que dejó sin agua potable a habitantes de esa colonia, 40 de las cuales resultaron inundadas el miércoles.

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Al respecto, la Secretaría del Agua aseguró que una vez que se encuentre en completa operación, aumentará gradualmente la presión en el suministro de agua para la zona.

Mientras se restaura el abastecimiento del agua en su totalidad, la Segiagua mantendrá el apoyo con garrafones Agua Bienestar y pipas de agua potable, que pueden solicitarse en el Centro de Mando y Atención Ciudadana, instalado sobre la calle Tenochtitlán, precisó la dependencia.

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