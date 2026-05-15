'Escurrimiento de agua' inunda viviendas en Xochimilco, CDMX

Un escurrimiento de agua registrado la mañana de este viernes en el pueblo de San Francisco Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco, provocó afectaciones en varias viviendas de la zona.

Xochimilco inundado Especial

La fuga, registrada en la cerrada de Capulines, esquina con 16 de Septiembre, se originó en la cuarta derivación del acueducto San Francisco Tlalnepantla, proveniente del Sistema Cutzamala.

Una cubierta fue expulsada

Debido al incremento en la presión del agua que llega al cajón de distribución, lo que provocó que una de las cubiertas fuera expulsada y generara el escurrimiento hacia calles y domicilios cercanos, detalló la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Xochimilco inundado

Para controlar la fuga, personal técnico realizó maniobras de cierre de válvulas con el objetivo de disminuir el caudal y contener la salida de agua.

Al sitio acudieron equipos táctico-operativos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como personal de Protección Civil, para trabajar de manera coordinada en labores de contención y desalojo del agua acumulada.

Vecinos tendrán afectaciones

De acuerdo con la Secretaría del Agua, las maniobras no implicarán la suspensión total del suministro de agua potable en la zona, aunque sí podrían registrarse bajas presiones mientras concluyen los trabajos, alertó.

De manera paralela, personal de SEGIAGUA, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Casa de Gobierno Xochimilco, inició recorridos en San Francisco Tlalnepantla para levantar un censo de viviendas afectadas.

La dependencia capitalina también llamó a la población a reforzar el uso responsable del agua y recordó que, en caso de requerir apoyo, los habitantes pueden solicitar pipas gratuitas a través de la Línea H2O (*426).

*bb