Hallan restos de 14 perros enterrados en predio del Refugio Franciscano

Los retos de al menos 14 canes fueron hallados en el terreno que albergaba el Refugio Franciscano, durante los peritajes realizados por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras el aseguramiento de más de 800 perros en un operativo que se hizo el 7 de enero pasado.

Según quedó asentado en la carpeta de investigación, los restos óseos y cuerpos de perros estaban en avanzado estado de descomposición, enterrados dentro del predio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, los restos se encontraban ocultos bajo capas de tierra y aserrín, lo que refuerza las sospechas de manejo irregular de cadáveres dentro del terreno.

Se localizaron cuerpos completos de perros, algunos con signos de inhumación reciente, lo que se determinó por su estado de putrefacción.

Foto: SSC

Además de los 14 restos óseos que se exhumaron, también se encontraron 13 bolsas con residuos orgánicos, que fueron aseguradas para su análisis.

Las autoridades buscan determinar si las muertes están relacionadas con negligencia extrema, o si existió un entierro clandestino para ocultar la tasa real de mortalidad de los animales que permanecían en el lugar.

Tras el operativo de intervención, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, supervisó el traslado de 858 perros para su recuperación.

Salud de los canes

Según el último reporte clínico de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México

638 perros están en condición regular; 171 permanecen delicados, bajo observación permanente; 49 han sido estabilizados tras recibir atención por problemas dermatológicos, cardíacos y respiratorios.

Foto: SSC

También se detalló que 361 de los canes son machos y 497 hembras; en cuanto a su edad, cuatro son cachorros, 595 adultos y 259 geriatras, respecto a su tamaño, 72 son talla chica, 593 talla mediana y 193 de talla grande.

“Las principales enfermedades detectadas que encontramos, son: 30 por ciento dermatológicas, alrededor de cicno por ciento respiratorias, 15 por ciento articulares, 75 por ciento enfermedades bucales o dentales, 62 por ciento nutricionales, también cuatro por ciento presentan tumoraciones y 10 por ciento, presentan patologías o enfermedades detectadas con temas relacionados con temas cardíacos”, dijo Julia Álvarez, titular de la Sedema.

La secretaria añadió que 262 perros cuentan con tratamiento médico; 30 fueron llevados al Hospital Veterinario de la Ciudad de México, donde hubo nueve altas médicas y permanecen hospitalizados 21, el número de fallecimiento permanece en seis.

