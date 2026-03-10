Ayúdanos a localizar a Landy María, tiene 23 años y desapareció al salir del IPN

A través de redes sociales, familiares de la joven Landy María Javier López, de 23 años de edad, solicitan ayuda para dar con su paradero, luego de que no saben nada de ella desde esta tarde cuando acudió al IPN a realizar un examen, en la Ciudad de México.

De acuerdo con familiares, Landy María fue vista por última vez la tarde de este martes, alrededor de las 17:30 horas, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI), del Instituto Politécnico Nacional, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Landy María, quien al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, chamarra negra y visera color beige, mide 1.56 metros, pesa 55 kilos y usa el cabello suelto.

De acuerdo con la mamá de la joven, Landy María “salió de su examen y ya de ahí nadie sabe nada de ella, ya sus amigos no la vieron, ya nadie la vio”.

Cualquier información que ayude a dar con el paradero de Landy María puede hacerse llegar a los números telefónicos: 5514843881 y 5576667083

Landy María Javier López, joven de 23 años desaparecida al salir del IPN Foto: Especial

jcp