Comisiones unidas del Congreso aprueban calendario para consulta de Cuidados

Las comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México acordaron el calendario y la metodología para la consulta ciudadana sobre el predictamen de la Ley del Sistema Público de Cuidados.

El proceso iniciará con una etapa informativa del 13 al 24 de marzo, seguida de un periodo de deliberación del 25 de marzo al 16 de abril.

Finalmente, del 17 de abril al 15 de mayo, se llevarán a cabo audiencias públicas en las 16 alcaldías para integrar las voces de la ciudadanía en este proyecto de política pública.

La diputada Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, destacó que este acuerdo busca garantizar un proceso abierto y transparente que permita recabar propuestas de especialistas, organizaciones sociales y personas cuidadoras para fortalecer el diseño del sistema.

La legisladora detalló que el proceso de consulta incluirá foros, mesas de diálogo y análisis técnicos que permitirán integrar diversas perspectivas académicas e institucionales al documento final.

El diputado Víctor Varela explicó que el predictamen se mantiene abierto a discusión y aseguró que cualquier observación o cambio procedente será atendido durante el trámite.

COPARMEX: SE MANTIENE INFORMALIDAD

La informalidad laboral en la Ciudad de México alcanzó 45.7%, alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX).

“Lo que implica que casi la mitad de las personas ocupadas trabajan sin acceso a seguridad social ni derechos laborales. Asimismo, más de dos terceras partes de los trabajadores se concentran en los niveles salariales más bajos, percibiendo entre uno y dos salarios mínimos”, alertó.

Por lo que una de sus recomendaciones fue crear programas de formalización laboral.

La organización patronal reconoció que existe en la capital una tasa de ocupación de 96.7%, pero el desafío es la calidad de los empleos y que estén en la formalidad.

Agregó que en el cuarto trimestre de 2025 la Ciudad de México registró cuatro millones 897 mil 820 personas ocupadas, con una tasa de ocupación de 96.7%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

No obstante, detrás de estas cifras positivas existe un desafío estructural relacionado con la calidad del empleo”, consideró.

La Coparmex CDMX advirtió en un comunicado que los indicadores recientes de la economía capitalina reflejan una combinación preocupante: bajo crecimiento económico y alta precarización del ingreso laboral.

-JONÁS LÓPEZ

