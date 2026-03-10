Proponen otorgar servicios de salud para trabajadores de limpia

En la Ciudad de México hay alrededor de 10 mil trabajadores de limpia ‘voluntarios’, trabajando sin contrato ni servicios de salud y tres mil más que son parte del programa social “Transformando la Capital, servicios públicos cercanos a la gente”, pero no se les reconoce relación laboral con el gobierno de la Ciudad de México, por lo que tampoco tienen acceso a servicios de salud.

Así lo dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza, ante ese panorama presentó una iniciativa reformar el artículo décimo de la Constitución local y hacer obligatorio para el gobierno de la Ciudad de México, dotar de servicios de salud y prestaciones, a todos estos trabajadores “sin importar el régimen, el tipo de contratación laboral con las autoridades de la Ciudad de México, no pedimos más que se cumpla la ley”.

Y afirmó en tribuna “podemos demostrar que estas personas trabajan para la ciudad, pero se buscó un esquema para eludir las responsabilidades de este gobierno”.

Foto: Moisés Pablo Nava | Cuartoscuro

En conferencia de prensa, Urriza dio a conocer que a los tres mil trabajadores que forman parte del programa social “Transformando la Capital, servicios públicos cercanos a la gente”, este año les redujeron el salario de nueve mil a 8 mil 500 pesos.

En la conferencia participó Mariana Quiroz, quien hasta hace unos meses fue parte de las brigadas de limpia, bajo ese esquema en la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), narró que ella y sus compañeros fueron obligados a firmar cartas compromiso en las que la dependencia local se deslindaba de toda relación laboral con ellos.

Quiroz narró también que antes ella y sus compañeros usaban un uniforme verde fosforescente con el que los conductores sí los veían en la noche, pero ahora llevan un uniforme guinda con el que nadie los ve, también recordó que tres de sus colegas han fallecido en incidentes viales.

