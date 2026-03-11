No solo en el AICM; otras manifestaciones se realizarán hoy en CDMX
Esta mitad de semana se esperan varias manifestaciones en la Ciudad de México a lo largo del día y en diversas vialidades, aquí te damos las que la Secretaría de Seguridad Ciudadana destaca en su agenda.
MARCHA
ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE LA ENERGIA ELECTRICA (ANUEE).
LUGAR: Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Reforma # 164 Esquina Av. Insurgentes Colonia Tabacalera Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.
RUMBO A: Palacio Nacional.
MOTIVO: Exigen audiencia pública con la presidenta de México Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, para tratar los temas de electricidad como derecho humano, borrón y cuenta nueva, tarifa social justa y solución al conflicto del SME.
Vías alternas:
Circuito Interior, Av. Chapultepec, Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier para rodear el trayecto de Reforma al Centro Histórico.
MANIFESTACIONES
VECINOS DE SANTA MARIA NATIVITAS
LUGAR: Av. Guadalupe I. Ramírez y Prol. División del Norte, Col. San Marcos Norte alcaldía Xochimilco CDMX.
MOTIVO: Realizaran el cierre del pozo de Nativitas y el bloqueo de la circulación del crucero de Xochimilco (Guadalupe I Ramírez y Prolongación División del Norte) para manifestarse en contra de las autoridades de SEGIAGUA, por la falta de agua en la red hidráulica.
Opciones de desvío:
Prol. División del Norte, Av. 16 de Septiembre, Camino a Nativitas, Av. Nuevo León y Anillo Periférico Sur para rodear la zona de Guadalupe I. Ramírez en Xochimilco.
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.
HORA: 09:00 hrs.
LUGAR: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Terminal 1 y 2.
MOTIVO: Realizaran el bloqueo de accesos en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ante la falta de aplicación de la Ley por parte de la Secretaria de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) y autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quienes continúan permitiendo que el servicio de taxis por aplicación (UBER Y DIDI) opere dentro de las áreas federales, ante esta situación el sector del transporte aeroportuario acordó defender su patrimonio y su fuente de trabajo.
Rutas alternas:
Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo, Av. Oceanía, Eje 1 Norte, Av. Zaragoza y Viaducto Río de la Piedad para rodear la zona del AICM Terminal 1 y 2.
EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA-100
HORA: 10:00 hrs.
LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución # 1 Colonia Centro Histórico alcaldía Cuauhtémoc CDMX.
MOTIVO: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
RED NACIONAL DE REFUGIOS
HORA: 11:00 hrs.
LUGAR: Palacio Nacional.
MOTIVO: Exigen presupuesto garante para los refugios en el marco de la CSW70 y de la discusión internacional sobre acceso a la justicia para las mujeres.
TRABAJADORAS SEXUALES INDEPENDIENTES Y UNIDAS
HORA: 13:00 hrs.
LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Sur en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro Colonia San Mateo Xalpa alcaldía Xochimilco CDMX.
MOTIVO: Acompañarán a una mujer trans, activista y víctima de un intento de feminicidio, con el fin de exigir justicia y garantizar la reparación del daño.
CONSEJO COMUNAL INDÍGENA NAHUA DE VILLA MILPA ALTA
HORA: 17:00 hrs.
LUGAR: Explanada de la Alcaldía Milpa Alta en Av. México Norte y Av. Jalisco Colonia Villa Milpa Alta alcaldía Milpa Alta CDMX.
MOTIVO: Asamblea general en la que se discutirá sobre el derecho al presupuesto participativo para los pueblos originarios y la conformación de la comisión de seguimiento y vigilancia del presupuesto participativo 2026 y 2027.
Opciones de circulación:
Av. Nuevo León, Av. Yucatán Sur, Av. Guanajuato Sur, Carretera Xochimilco–Oaxtepec y Av. José López Portillo para rodear la zona de la explanada de Milpa Alta.
*bb