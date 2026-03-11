No solo en el AICM; otras manifestaciones se realizarán hoy en CDMX

Esta mitad de semana se esperan varias manifestaciones en la Ciudad de México a lo largo del día y en diversas vialidades, aquí te damos las que la Secretaría de Seguridad Ciudadana destaca en su agenda.

MARCHA

ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE LA ENERGIA ELECTRICA (ANUEE).

Marcha de la ANUEE hoy al Zócalo.

LUGAR: Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Reforma # 164 Esquina Av. Insurgentes Colonia Tabacalera Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

RUMBO A: Palacio Nacional.

MOTIVO: Exigen audiencia pública con la presidenta de México Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, para tratar los temas de electricidad como derecho humano, borrón y cuenta nueva, tarifa social justa y solución al conflicto del SME.

Vías alternas:

Circuito Interior, Av. Chapultepec, Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier para rodear el trayecto de Reforma al Centro Histórico.

MANIFESTACIONES

VECINOS DE SANTA MARIA NATIVITAS

LUGAR: Av. Guadalupe I. Ramírez y Prol. División del Norte, Col. San Marcos Norte alcaldía Xochimilco CDMX.

MOTIVO: Realizaran el cierre del pozo de Nativitas y el bloqueo de la circulación del crucero de Xochimilco (Guadalupe I Ramírez y Prolongación División del Norte) para manifestarse en contra de las autoridades de SEGIAGUA, por la falta de agua en la red hidráulica.

Opciones de desvío:

Prol. División del Norte, Av. 16 de Septiembre, Camino a Nativitas, Av. Nuevo León y Anillo Periférico Sur para rodear la zona de Guadalupe I. Ramírez en Xochimilco.

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.

HORA: 09:00 hrs.

Resguardan AICM Ricardo Vitela

LUGAR: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Terminal 1 y 2.

MOTIVO: Realizaran el bloqueo de accesos en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ante la falta de aplicación de la Ley por parte de la Secretaria de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) y autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quienes continúan permitiendo que el servicio de taxis por aplicación (UBER Y DIDI) opere dentro de las áreas federales, ante esta situación el sector del transporte aeroportuario acordó defender su patrimonio y su fuente de trabajo.

Rutas alternas:

Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo, Av. Oceanía, Eje 1 Norte, Av. Zaragoza y Viaducto Río de la Piedad para rodear la zona del AICM Terminal 1 y 2.

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA-100

HORA: 10:00 hrs.

Piden extrabajadores de Ruta 100 reunión

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución # 1 Colonia Centro Histórico alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

RED NACIONAL DE REFUGIOS

HORA: 11:00 hrs.

Afuera de Palacio Nacional

LUGAR: Palacio Nacional.

MOTIVO: Exigen presupuesto garante para los refugios en el marco de la CSW70 y de la discusión internacional sobre acceso a la justicia para las mujeres.

TRABAJADORAS SEXUALES INDEPENDIENTES Y UNIDAS

HORA: 13:00 hrs.

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Sur en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro Colonia San Mateo Xalpa alcaldía Xochimilco CDMX.

MOTIVO: Acompañarán a una mujer trans, activista y víctima de un intento de feminicidio, con el fin de exigir justicia y garantizar la reparación del daño.

CONSEJO COMUNAL INDÍGENA NAHUA DE VILLA MILPA ALTA

HORA: 17:00 hrs.

LUGAR: Explanada de la Alcaldía Milpa Alta en Av. México Norte y Av. Jalisco Colonia Villa Milpa Alta alcaldía Milpa Alta CDMX.

MOTIVO: Asamblea general en la que se discutirá sobre el derecho al presupuesto participativo para los pueblos originarios y la conformación de la comisión de seguimiento y vigilancia del presupuesto participativo 2026 y 2027.

Opciones de circulación:

Av. Nuevo León, Av. Yucatán Sur, Av. Guanajuato Sur, Carretera Xochimilco–Oaxtepec y Av. José López Portillo para rodear la zona de la explanada de Milpa Alta.

*bb