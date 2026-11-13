Tras inspección a refugio, confirman buen estado de perros franciscanitos

Este viernes se realizó la inspección para revisar el estado de las instalaciones del Refugio Franciscano, donde se verificó el buen estado de los “franciscanitos”, así como del inmueble y mobiliario.

En punto de las 12:10 horas de este viernes, la actuaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Iliana Campos, comenzó con la diligencia en presencia de representantes de la Secretaría de Medio Ambiente de la capital, así como de la Consejería Jurídica y la directora del Refugio Franciscano, Gina Rivera.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

En un recorrido de poco menos de una hora, inspeccionó las instalaciones, así como las áreas verdes del inmueble. Asimismo, ingresó a la bodega de alimentos y al área de enfermería.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

Al concluir con el recorrido, procedió con la elaboración y posterior lectura del documento que avala lo registrado, donde destacó que, de acuerdo con sus observaciones, tanto el lugar, como los habitantes del mismo se encuentran en buen estado.

Se advierte que la totalidad de los animales se encuentran en buen estado físico”, expresó durante la lectura del documento.

Asimismo, descartó que exista hacinamiento en las jaulas, ya que en ninguna de ellas habitan más de tres perritos y en todas hay platos de alimento y cubetas con agua limpia.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior