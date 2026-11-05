Cancelan inspección al Refugio Franciscano para verificar salud de lomitos

Este jueves se tenía programada una diligencia en las instalaciones del Refugio Franciscano en Cuajimalpa. Sin embargo, esta inspección se canceló por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa debido a que no se notificó a las autoridades correspondientes, es decir, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT).

Esta inspección estaba programada para este jueves a las 11:30 horas, por lo que fue pospuesta para el próximo lunes 9 de noviembre a las 11:32 horas. La intención de esta diligencia era ingresar al refugio para revisar a los “franciscanitos”, como se le conoce a los perros que habitan el refugio, así como las condiciones en las que viven.

Esta cita estaba programada para una inspección judicial que nos venía a hacer este juzgado, se les olvidó notificar a otras dos autoridades que tenían que estar pendientes y lo mueven al día 9, el próximo lunes”, dijo Gina Rivera, directora del Refugio Franciscano en entrevista con Excélsior.

Foto: Karina Tejada | Excélsior

Asimismo, cuestionó los motivos de esta inspección, después del regreso de 156 perritos, aunque señaló que todavía faltan los que se encuentran en el Ajusco y en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal.

Aquí no se oculta nada, aquí estas puertas siempre están abiertas, el Refugio Franciscano siempre ha estado abierto siempre a todos”, expresó.

Este medio tuvo acceso a las instalaciones del refugio, ubicadas sobre el kilómetro 17.5 de la Carretera México - Toluca, donde se documentó el buen estado en el que están los 156 perritos que actualmente viven en el refugio, quienes son atendidos por personal capacitado y viven en buenas condiciones, con jaulas acondicionadas para su utilización.

Foto: Karina Tejada | Excélsior

Desgaste físico y emocional

Gina lamentó el estado en el que regresaron estos 156 perritos provenientes del deportivo Los Galeana, señaló que no solamente a nivel físico, sino que también emocional, debido al estrés generado por lo que vivieron durante ocho meses.

Llegaron emocionalmente muy muy dañados. Afortunadamente ya están felices en sus casas, con sus familias, con sus hermanos, con sus manadas. Lamentablemente han muerto muchísimos, lo sabemos, seguimos luchando por todos los sobrevivientes”, dijo.

Finalmente, la directora del Refugio franciscano hizo un llamado a la gente para promover la adopción, aseguró que muchos de los que están en este Refugio son perritos que buscan un hogar.

Foto: Karina Tejada | Excélsior

Explicó que el principal objetivo es encontrarles un hogar, aunque aceptó que en muchas ocasiones esto no se puede conseguir, por lo que las puertas de sus instalaciones siempre están abiertas para ellos.

Asimismo, dejó claro que no se dan perritos en adopción sin seguir el protocolo correspondiente, lo anterior para garantizar que lleguen a buenas manos.