Inicia reforestación del Centro Histórico con 125 árboles en perímetros A y B

En calles de los perímetros A y B del Centro Histórico se plantarán especies de olivo negro, acacia azul, magnolia, grevillea y liquidámbar, como parte de una campaña para recuperar y mejorar el entorno urbano del corazón de la Ciudad de México.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina, en coordinación con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

Autoridades del centro de estudios, con sede en la zona Centro, donaron 125 ejemplares de estas especies, con el objetivo de incrementar la cobertura vegetal, fortalecer los servicios ambientales y contribuir a la construcción de espacios más habitables para residentes, trabajadores y visitantes.

Personal de la PAOT destacó que cada ejemplar será colocado en un sitio previamente identificado por especialistas, tomando en cuenta las condiciones del suelo, el espacio disponible y las necesidades de crecimiento de cada especie, con el propósito de garantizar su desarrollo saludable y permanencia a largo plazo.

Reverdecer el Centro Histórico es una tarea que requiere la participación de todas y todos”, se informó en una videograbación difundida en redes sociales y en la que la PAOT da a conocer la campaña.

La campaña destaca la colaboración entre instituciones académicas y autoridades ambientales para fortalecer el patrimonio natural del corazón de la ciudad.