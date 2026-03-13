Recuperan 2.8 hectáreas en barranca de Jalalpa en Álvaro Obregón

Autoridades ambientales de la Ciudad de México recuperaron dos mil 890 metros cuadrados de terreno en la Barranca de Jalalpa, en la alcaldía Álvaro Obregón, una zona considerada Área de Valor Ambiental.

Se retiraron escombros y basura acumulada en distintos puntos del sitio, lo que permitió liberar el terreno y comenzar el proceso de restauración del ecosistema.

Destaca el retiro de varias toneladas de materiales provenientes de demoliciones y residuos sólidos urbanos que habían sido depositados de manera irregular, una práctica que, según la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), amenaza de forma constante la franja de barrancas de la Ciudad.

Tras la liberación del terreno, el siguiente paso será impulsar acciones de restauración ambiental y recuperación de la vegetación, para consolidar la rehabilitación de este tramo de la barranca.

Las labores fueron coordinadas por la Secretaría del Medio Ambiente apoyada por elementos de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La Sedema afirmó que el rescate de estas áreas, es clave para fortalecer la resiliencia ambiental de la ciudad y preservar espacios naturales que cada vez enfrentan mayor presión por el crecimiento urbano.

*DRR*