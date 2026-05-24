Verde propone incentivos fiscales para inclusión de discapacitados

El diputado Jesús Sesma, del Partido Verde, presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad y garantizar su derecho al trabajo mediante incentivos dirigidos al sector empresarial.

La propuesta contempla otorgar reducciones fiscales de hasta 80 por ciento en distintos impuestos a las empresas que acrediten la contratación de personas con discapacidad, conforme a lineamientos establecidos por la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital.

Entre los impuestos considerados se encuentran el Impuesto sobre Adquisiciones de Inmuebles, Predial, Espectáculos Públicos, Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, así como la Tenencia o Uso de Vehículos adaptados para facilitar su desempeño laboral.

De acuerdo con la iniciativa de Jesús Sesma, el porcentaje de beneficio fiscal dependería de la proporción de personas con discapacidad dentro de la plantilla laboral de cada empresa. Cuartoscuro

De acuerdo con la iniciativa, el porcentaje de beneficio fiscal dependería de la proporción de personas con discapacidad dentro de la plantilla laboral de cada empresa, incentivando así una mayor integración en los centros de trabajo.

En la Ciudad de México viven 493 mil 589 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el cinco por ciento de la población total.

La tasa de desempleo en este sector es 40 por ciento mayor que la de las personas sin discapacidad y tres de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral enfrentan restricciones para acceder a un empleo.