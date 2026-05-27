Cateos en Edomex y CDMX permiten recuperar medicamento robado

Una parte de un cargamento de medicamento controlado, que fue robado el 10 de mayo en el Estado de México, fue recuperada y 10 personas terminaron detenidas por estar relacionadas con estos hechos, esto ocurrió como parte de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y corporaciones mexiquenses y de la Ciudad de México.

La SSPC, a cargo de Omar García Harfuch, informó que en el marco de estas investigaciones se han ejecutado tres órdenes de cateo en diferentes inmuebles ubicados en la capital del país, posiblemente vinculados en el robo y almacenamiento del medicamento robado.

Asalto a bodega

El 10 de mayo, un grupo de personas armadas irrumpieron, a bordo de varios vehículos, en una bodega ubicada en el municipio de Lerma, de donde hurtaron la medicina controlada y equipo tecnológico, con un valor superior a 200 millones de pesos; además, privaron de la libertad a un chofer que estaba en el lugar.

Foto: Especial

Con el apoyo de las imágenes del C5, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), se logró identificar a los vehículos y tractocamiones que participaron en el robo, unidades que circulaban por la carretera Toluca-Ciudad de México, en la zona de La Marquesa, con rumbo a la capital del país.

Intervención en pensión

Otros vehículos fueron detectados en calles de los municipios de Lerma, San Mateo Atenco, Ocoyoacac y Toluca; en esta ciudad ingresaron a un inmueble tipo “pensión”, en donde se rescató a una persona presuntamente privada de la libertad y se detuvo a nueve personas, entre ellos una adolescente.

Mauricio “N”, Christian “N”, Mario “N”, Carlos “N”, Yulissa “N” y un adolescente de 16 años fueron detenidos el 19 de mayo, también quedaron vinculados a proceso por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo.

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Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva y dos meses para la investigación complementaria, mientras que la adolescente fue vinculada a proceso con medida de internamiento y un mes de investigación complementaria.

En ese predio se aseguraron 38 vehículos, entre estos, dos cajas secas, 12 autos particulares, dos máquinas para construcción, tres autobuses de pasajeros y 19 tractocamiones, de los cuales se verifica su procedencia.

La SSPC indicó que en uno de los tractocamiones se encontró parte del medicamento controlado que fue robado en Lerma.

Intervenciones en CDMX

En el marco de estas investigaciones, el 13 de mayo en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México fue detenido el conductor de una camioneta Mazda, en cuyo interior se encontraron 80 cajas del medicamento controlado, así como 49 dosis de marihuana.

Otra 23 cajas de la medicina robada se recuperaron tras un cateo en un domicilio de la colonia Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa, donde fueron detenidas dos mujeres y un hombre, en posesión de drogas y armas de fuego.

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También se realizaron cateos en la calle Sahuayo, colonia Janitzio, alcaldía Venustiano Carranza; en la calle Renacimiento de la colonia San Bartolo, alcaldía Azcapotzalco y en una clínica de “medicina de primer contacto”, ubicada en calle Bélgica, de la colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

En este último punto se recuperaron mil 100 cajas con medicamento, así como cinco mil piezas individuales, todas de uso controlado, con las mismas características de lo robado el 10 de mayo.