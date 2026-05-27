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Detienen a tres mujeres por robo de 50 celulares de última generación

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dieron seguimiento a la ruta de escape de los asaltantes hasta un negocio de comida

Por: Hilda Castellanos-Lanzarin

Los detenidos son un menor de edad y tres mujeres de 26, 29 y 41 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público
Los detenidos son un menor de edad y tres mujeres de 26, 29 y 41 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio PúblicoFoto: SSC

Tres mujeres y un adolescente de 16 años fueron detenidos por su presunta participación en el robo de más de 50 teléfonos celulares última generación, joyería y 11 relojes, atraco cometido en una tienda departamental ubicada en la colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El asalto ocurrió en un establecimiento localizado sobre avenida Jalisco, donde varias personas ingresaron y amagaron con un arma de fuego a empleados para apoderarse de mercancía, de la que aún no se ha cuantificado el monto.

Tras recibir el reporte de emergencia, policías capitalinos acudieron al lugar y se entrevistaron con el gerente de la tienda, quien relató que los responsables huyeron minutos después del atraco a bordo de un automóvil azul que ya los esperaba en las inmediaciones.

Con apoyo de las cámaras de videovigilancia del C2 Poniente, las autoridades implementaron un cerco virtual y lograron seguir la ruta de escape del vehículo hasta avenida Observatorio, en la colonia Cove, alcaldía Álvaro Obregón.

Los detenidos son un menor de edad y tres mujeres de 26, 29 y 41 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público
Foto: SSC

Ahí, los sospechosos descendieron e ingresaron a un local de venta de alimentos, donde finalmente fueron interceptados por los policías.

Durante la revisión preventiva, los uniformados aseguraron 56 teléfonos celulares, 11 relojes y varias piezas de joyería presuntamente robadas minutos antes de la tienda departamental.

Los detenidos son un menor de edad y tres mujeres de 26, 29 y 41 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público
Foto: SSC

Las autoridades también detuvieron a dos mujeres que trabajaban en el establecimiento donde se refugiaron los sospechosos, luego de que, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), incurrieron en contradicciones y trataron de ocultar parte de la mercancía.

Los detenidos son un menor de edad y tres mujeres de 26, 29 y 41 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se investigará su posible participación en el robo y se definirá su situación jurídica.

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