Capturan a sujeto con ‘farmacia’ ambulante en calles de Iztapalapa

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que tenía casi 200 cajas de medicamento, las cuales estaban debajo de un puente peatonal en la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron durante un operativo para el retiro de bienes mostrencos en la vía pública, en el que los elementos de la Policía Auxiliar apoyaron a personal de esa alcaldía.

La acción policial se registró cuando los uniformados realizaban sus patrullajes preventivos en cruce del Eje 6 Sur y la calle Rafael Quintero, en la colonia Vicente Guerrero, fueron requeridos por la frecuencia de radio para apoyar al personal de operativo de la demarcación, que llevaría a cabo el retiro de bienes mostrencos debajo de un puente peatonal donde se tenía reporte inseguridad y foco de infección”, informó la SSC.

En el lugar ubicaron a una persona que resguardaba varias cajas de cartón con medicinas, de las cuales no pudo acreditar la propiedad ni el permiso para su venta.

Foto: SSC

Para descartar que se cometiera un delito, los policías capitalinos realizaron una revisión preventiva, como resultado se aseguraron 22 bolsitas de plástico con marihuana.

También se aseguraron 77 cajas selladas del medicamento Norapred, nombre comercial de la prednisona, usada contra la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, dermatitis severa, entre otros padecimientos.

Otras 21 cajas individuales del medicamento Cefpodoxima, antibiótico recetado para tratar infecciones en vías respiratorias, piel, senos nasales, amígdalas y tracto urinario.

En la colonia Vicente Gurrero ubicaron a una persona que resguardaba varias cajas de cartón con medicinas Foto: SSC

Así como 101 cajas del medicamento Clexane, el cual es un anticoagulante para situaciones de alto riesgo, como en procesos postoperatorios, personas inmovilizadas o durante el embarazo.

Todas esas medicinas son de venta exclusiva con receta médica, por tal motivo el hombre de 55 años, el medicamento asegurado y la droga, fueron llevados al Ministerio Público, quien determinará su situación legal e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.