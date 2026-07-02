Policía capitalina pide a aficionados evitar los "quiere volar"

Es fundamental evitar conductas de riesgo como el “quiere volar”, en que la multitud lanza al aire a los aficionados, pues implica riesgos de caída o daños a la integridad, así lo expusieron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Ambas hicieron un llamado a la población a celebrar de manera responsable durante los festejos de la Copa Mundial de Futbol 2026, para evitar conductas que pongan en riesgo la integridad física propia o de terceros.

Pidieron a la población evitar arrojarse desde parabuses o estructuras elevadas; realizar peleas simuladas utilizando trafitambos; escalar mobiliario urbano para grabar videos, o provocar aglomeraciones y desplazamientos repentinos bajo expresiones como “nadaremos”.

“La euforia colectiva, sumada en algunos casos al consumo de alcohol u otras sustancias, disminuye la capacidad para identificar riesgos y tomar decisiones oportunas, lo que incrementa la probabilidad de sufrir fracturas, traumatismos, lesiones permanentes o incluso la muerte”, dieron a conocer.

Las autoridades también recomendaron no aceptar bebidas alcohólicas o de cualquier tipo que ofrezcan personas desconocidas, ya que podrían estar alteradas con sustancias que provocan somnolencia, desorientación, pérdida de memoria y pueden facilitar la comisión de delitos como robo, fraude con dispositivos electrónicos o tarjetas bancarias, agresiones físicas, violencia sexual, privación ilegal de la libertad o extorsión.

Y emitieron éstas recomendaciones:

Evitar participar en retos, dinámicas o conductas que impliquen poner en riesgo la integridad física propia o de otras personas

No subir a parabuses, puentes peatonales, estructuras metálicas, mobiliario urbano o cualquier otro sitio que no esté diseñado para soportar personas

Abstenerse de realizar juegos, empujones, peleas simuladas o cualquier acción que pueda derivar en lesiones graves o alteraciones al orden público

No incentivar ni compartir contenidos que promuevan conductas peligrosas o retos de alto riesgo, ya que su difusión favorece la imitación

Supervisar a niñas, niños y adolescentes durante las celebraciones, así como orientarles sobre los riesgos asociados a retos

En caso de presenciar una situación que ponga en riesgo la integridad de alguna persona, reportarla de inmediato al 911 o solicitar apoyo de los cuerpos de seguridad presentes en el lugar

Consumir únicamente bebidas preparadas o servidas directamente por establecimientos autorizados y verificar que envases, botellas o latas sean abiertos frente al consumidor

No perder de vista la bebida de uno, ni tomar tragos de la bebida de otra persona

Si una persona presenta mareo intenso, desorientación, pérdida de memoria o cualquier reacción inusual después de consumir una bebida, pedir apoyo inmediato al personal de seguridad y no dejar sola a la persona

Asistir preferentemente en compañía de familiares o amistades de confianza. Desconfiar de invitaciones hechas por desconocidos, solo usar servicios de transporte conocidos

Compartir con familiares o personas de confianza la ubicación en tiempo real, así como el lugar donde permanecerán y la hora estimada de regreso

Proteger los dispositivos móviles y evitar desbloquearlos, no realizar operaciones bancarias cuando se encuentre bajo los efectos del alcohol o en compañía de personas desconocidas