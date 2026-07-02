Policía capitalina pide a aficionados evitar los "quiere volar"
Las autoridades también pidieron moderar el consumo de alcohol para evitar conductas de riesgo como subir a parabuses
Es fundamental evitar conductas de riesgo como el “quiere volar”, en que la multitud lanza al aire a los aficionados, pues implica riesgos de caída o daños a la integridad, así lo expusieron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.
Ambas hicieron un llamado a la población a celebrar de manera responsable durante los festejos de la Copa Mundial de Futbol 2026, para evitar conductas que pongan en riesgo la integridad física propia o de terceros.
Pidieron a la población evitar arrojarse desde parabuses o estructuras elevadas; realizar peleas simuladas utilizando trafitambos; escalar mobiliario urbano para grabar videos, o provocar aglomeraciones y desplazamientos repentinos bajo expresiones como “nadaremos”.
“La euforia colectiva, sumada en algunos casos al consumo de alcohol u otras sustancias, disminuye la capacidad para identificar riesgos y tomar decisiones oportunas, lo que incrementa la probabilidad de sufrir fracturas, traumatismos, lesiones permanentes o incluso la muerte”, dieron a conocer.
Las autoridades también recomendaron no aceptar bebidas alcohólicas o de cualquier tipo que ofrezcan personas desconocidas, ya que podrían estar alteradas con sustancias que provocan somnolencia, desorientación, pérdida de memoria y pueden facilitar la comisión de delitos como robo, fraude con dispositivos electrónicos o tarjetas bancarias, agresiones físicas, violencia sexual, privación ilegal de la libertad o extorsión.
Y emitieron éstas recomendaciones:
- Evitar participar en retos, dinámicas o conductas que impliquen poner en riesgo la integridad física propia o de otras personas
- No subir a parabuses, puentes peatonales, estructuras metálicas, mobiliario urbano o cualquier otro sitio que no esté diseñado para soportar personas
- Abstenerse de realizar juegos, empujones, peleas simuladas o cualquier acción que pueda derivar en lesiones graves o alteraciones al orden público
- No incentivar ni compartir contenidos que promuevan conductas peligrosas o retos de alto riesgo, ya que su difusión favorece la imitación
- Supervisar a niñas, niños y adolescentes durante las celebraciones, así como orientarles sobre los riesgos asociados a retos
- En caso de presenciar una situación que ponga en riesgo la integridad de alguna persona, reportarla de inmediato al 911 o solicitar apoyo de los cuerpos de seguridad presentes en el lugar
- Consumir únicamente bebidas preparadas o servidas directamente por establecimientos autorizados y verificar que envases, botellas o latas sean abiertos frente al consumidor
- No perder de vista la bebida de uno, ni tomar tragos de la bebida de otra persona
- Si una persona presenta mareo intenso, desorientación, pérdida de memoria o cualquier reacción inusual después de consumir una bebida, pedir apoyo inmediato al personal de seguridad y no dejar sola a la persona
- Asistir preferentemente en compañía de familiares o amistades de confianza. Desconfiar de invitaciones hechas por desconocidos, solo usar servicios de transporte conocidos
- Compartir con familiares o personas de confianza la ubicación en tiempo real, así como el lugar donde permanecerán y la hora estimada de regreso
- Proteger los dispositivos móviles y evitar desbloquearlos, no realizar operaciones bancarias cuando se encuentre bajo los efectos del alcohol o en compañía de personas desconocidas