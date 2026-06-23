Ley seca golpearía con pérdida de hasta 25 mdp a pequeños comercios

“La pasión futbolera no debe tratarse como un problema de orden público”, sostuvo la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) al rechazar imposición de la Ley Seca para limitar la venta de bebidas alcohólicas en comercios formales establecidos en el primer cuadro de la ciudad, medida que se aplicará durante este miércoles, cuando la Selección Mexicana enfrente a su similar de Chequia en la Copa Mundial.

Advirtió que la medida podría provocar pérdidas económicas de hasta 25 millones de pesos para pequeños comerciantes del perímetro A del Centro, así como de las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc, que esperaban una de las jornadas de mayor consumo del año.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

La organización, que agrupa a más de 210 mil unidades comerciales en todo el país, reconoció la necesidad de preservar la seguridad durante los encuentros mundialistas; sin embargo, consideró que la medida impactará directamente a entre tres mil y cinco mil establecimientos, desde tiendas de abarrotes, comercios de conveniencia y supermercados ubicados en la zona centro de la capital.

Las pérdidas económicas podrían oscilar entre 4.5 y 25 millones de pesos en una sola jornada”, recalcó la Anpec.

Orden no está peleado con festejos

En un posicionamiento emitido tras difundirse la restricción en la Gaceta Oficial, el organismo destacó que, ante la posibilidad de una victoria del representativo nacional, es natural que miles de aficionados busquen reunirse para convivir y celebrar, principalmente en el Ángel de la Independencia, por lo que pidió a las autoridades enfocar sus esfuerzos en garantizar el orden sin desalentar la participación ciudadana.

La seguridad y el desarrollo económico no son objetivos opuestos. Es posible mantener el orden público mediante acciones focalizadas y proporcionales, sin afectar innecesariamente la actividad comercial formal ni castigar a quienes cumplen con la ley”, se lee en el comunicado.

Además, la Anpec hizo un llamado a privilegiar estrategias de vigilancia y prevención específicas en los puntos de mayor concentración de personas, en lugar de aplicar restricciones generalizadas que afectan a comercios establecidos.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

Finalmente, reiteró su disposición para colaborar con autoridades federales, estatales y municipales en el diseño de acciones que permitan garantizar la seguridad de asistentes y visitantes durante la Copa Mundial, sin comprometer la viabilidad económica de miles de pequeños negocios que dependen de jornadas de alta afluencia para fortalecer sus ingresos.