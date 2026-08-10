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Brugada ofrece ayuda de la CDMX a Colombia por sismo; alistan acopio

Instruyó a la Coordinación de Relaciones Internacionales capitalina ponerse en contacto con la SRE para definir el tipo de apoyo requerido.

Por: Georgina Olson

Brugada adelantó que, en caso de ser necesario, la capital instalará centros de acopio para canalizar la ayuda ciudadana hacia las zonas afectadas.
Brugada adelantó que, en caso de ser necesario, la capital instalará centros de acopio para canalizar la ayuda ciudadana hacia las zonas afectadas.Foto: @ClaraBrugadaM

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, expresó la solidaridad de la Ciudad de México con el pueblo de Colombia tras el sismo registrado cerca del municipio de San José del Palmar y refrendó la disposición de ayuda.

La mandataria lamentó las pérdidas humanas y los daños materiales provocados por el sismo y puso a disposición de las autoridades colombianas la capacidad técnica y la experiencia de la Ciudad de México en materia de Protección Civil y atención de emergencias.

“Enviamos un gran abrazo fraterno al hermano pueblo de Colombia. Esta ciudad pone a disposición de las autoridades colombianas nuestra capacidad técnica, nuestra experiencia de Protección Civil y Atención a Emergencias, así como lo que ellos decidan que sea la ayuda que podamos enviar”, señaló.

E instruyó a la Coordinación de Relaciones Internacionales de la Ciudad de México a establecer comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores del nivel federal, a fin de conocer los requerimientos de las autoridades colombianas y determinar de qué manera puede contribuir la capital del país.

Explicó que, en caso de que Colombia requiera víveres, se instalarán mesas de acopio para canalizar la ayuda de la población, mientras que también se encuentra disponible la asesoría técnica y el apoyo especializado para la atención de la emergencia.

“Colombia nos tendrá que decir qué es lo que requiere. Si requiere asesoría técnica, si requiere ayuda para la emergencia, lo que necesite”, afirmó.

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