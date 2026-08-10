Reporta la Fiscalía 30 denuncias por despojo y 21 detenidos en CDMX

Del 6 al 10 de agosto pasado se presentaron 30 denuncias por el delito de despojo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se detuvo a 21 personas implicadas en los casos y se aseguraron cuatro inmuebles.

Así lo dio a conocer la fiscal Bertha Alcalde durante la presentación del Informe de Seguridad de julio y detalló que, dentro de las 30 denuncias, hubo 18 que no corresponden a delitos de despojo sino a otro tipo de delitos, mientras que ocho casos aún están en análisis.

En cuanto a la atención de este delito, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que este mes se pondrá en marcha la Defensoría Jurídica de la Propiedad y Contra el Despojo, que había anunciado en días previos, y habrá abogados para la atención de estos casos en el Zócalo capitalino.

“Como nos comprometimos, estamos prácticamente listos. Ya nos dice la consejera jurídica: en el mes de agosto lo vamos a hacer”, dijo Brugada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Y la consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas, afirmó que habrá “un ejército, literalmente de 100 abogados y abogadas de la Ciudad de México en áreas estratégicas”.

Y también se sumarán a la defensoría estudiantes de posgrado de la UNAM y la Universidad Iberoamericana, así como integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.