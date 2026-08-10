Sólo 1.4% de denuncias por despojo en la CDMX llega a los juzgados

La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, y un grupo de diputados locales expresaron que lo más grave de los casos de despojo es que hay una “Ruta del Despojo” en la que están implicados funcionarios del gobierno local y de las 21 mil 591 denuncias de despojo que había hasta agosto del 2024, sólo 1.4% habían sido judicializadas.

“Es un buen momento para que las y los diputados de Morena también hablen con el Registro Público de la Propiedad, con Héctor Muñoz, que es señalado por muchas y muchos vecinos de ser quien pasa la información, de ser quien está permitiendo estos cambios en escrituras… si no es así, que Héctor Muñoz tome cartas en el asunto”, dijo Gutiérrez en conferencia.

Al respecto, el diputado federal del PAN y vocero, Federico Döring, afirmó: “Este delito no se puede dar si no hay colusión de dos o tres áreas de gobierno (…) este delito con más de 39 mil casos merece ser tratado como delincuencia organizada; muchos de los que hoy están invadiendo y despojando a los vecinos de sus casas, ya lo hacían desde antes”.

Y afirmó que quien comete el delito de despojo “no es un raterillo metiéndose a robar una casa, es una mafia con información del Registro Público de la Propiedad, o de algún juicio, de un reporte a la policía, alguien con algún dato que decide que puede robarse lo que no es suyo”, aseveró.

Por lo cual, los diputados locales Diego Garrido y Mario Sánchez explicaron un paquete de iniciativas de ley para atacar ese modus operandi, las cuales presentarán formalmente en el Congreso de la Ciudad de México en el próximo período ordinario de sesiones.

Los diputados proponen tipificar el despojo organizado como delito complejo en el código penal y, cuando se haya invadido una propiedad, no permitir que se modifique el folio real en el Registro Público de la Propiedad hasta que se resuelva en definitiva el juicio, para evitar que haya compraventas simuladas.

Plantean crear una fiscalía especializada, así como juzgados especializados en materia de despojo; y crear la obligación de que se dé una audiencia judicial urgente para que en 72 horas se le regrese el predio de manera provisional al legítimo propietario.