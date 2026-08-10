Activan doble alerta por lluvias fuertes en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja y Amarilla por intensificación de lluvias fuertes para la noche de este lunes en la Ciudad de México (CDMX).

Las alcaldías con la Alerta Naranja son:

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

La dependencia pidió a la población atender las recomendaciones y mantenerse informado a través de canales oficiales.

Asimismo, también activó la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Riesgos por lluvias en la CDMX

-Inundaciones urbanas que afectan vialidades, viviendas y negocios.

-Deslizamientos en zonas con pendientes o cerros, poniendo en peligro a colonias aledañas.

-Corrientes de agua que arrastran automóviles, personas o infraestructura.

-Caída de árboles, lonas, anuncios espectaculares y otros objetos que pueden causar daños o lesiones.

-Incremento en los niveles de ríos y arroyos que pueden provocar su desbordamiento.

-Visibilidad reducida para automovilistas.

Bomberos reportan árboles caídos

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que hasta el momento ha atendido los siguientes servicios derivado de las lluvias que persisten en la capital.

29 árboles caídos

2 postes caídos

1 encharcamiento