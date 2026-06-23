Habrá ley seca por partido México-Chequia; mira en qué zonas de CDMX

Para evitar desmanes y alteraciones al orden público como las registradas tras el triunfo de la Selección Mexicana frente a Corea, sobre Paseo de la Reforma, el Gobierno de la Ciudad de México decretó ley seca en el perímetro A del Centro Histórico y en diversas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc durante la jornada en que México enfrentará a Chequia.

En el Ángel de la Independencia, seguidores de la Selección Mexicana hicieron competencias con tramitambos. Especial

La medida fue publicada este martes en la Gaceta Oficial mediante un acuerdo firmado por el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, y estará vigente de las 15:00 horas del 24 de junio a las 07:00 horas del 25 de junio.

Basura tras festejos del triunfo de México ante Corea del Sur Rodolfo Dorantes

La restricción aplicará para tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro A del Centro Histórico, así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc, donde quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas, para llevar.

Basura tras festejos del triunfo de México ante Corea del Sur Rodolfo Dorantes

El acuerdo establece que la prohibición únicamente aplica para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado para consumo fuera de los establecimientos.

Restaurantes, hoteles y más están exentos

Quedan exentos restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, salas de cine, teatros y auditorios que cuenten con autorización para vender bebidas alcohólicas en copeo acompañadas de alimentos y dentro de sus instalaciones.

La venta de bebidas para llevar permanecerá suspendida incluso en estos establecimientos.

Sanciones

Aficionados en el Ángel de la Independencia Foto: Cuartoscuro

Se advierte que los dueños o encargados de establecimientos que incumpla esta disposición, serán remitidos al Juzgado Cívico correspondiente para la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica y demás ordenamientos vigentes.

En el acuerdo, la Secretaría de Gobierno argumenta que la capital es una de las sedes oficiales del Mundial, que mayor número de asistentes ha congregado tanto en el estadio CDMX como en los sitios habilitados para disfrutar del partido, lo que genera una importante concentración de personas en espacios públicos, zonas turísticas y establecimientos mercantiles.

Ante ello “resulta necesario que se adopten medidas preventivas y de control que contribuyan a preservar el orden público, garantizar la seguridad de las personas asistentes, facilitar la movilidad peatonal y vehicular, así como prevenir conductas que pudieran alterar la sana convivencia durante el desarrollo de las actividades relacionadas con el mayor evento deportivo del mundo”, señala el documento.

Miles de aficionados se reunieron en el Angel de la Independencia para celebrar el triunfo de 1-0 de la Seleccion Mexicana ante Corea del Sur en la Copa Mundial 2026. Galo CaÃ±as RodrÃ­guez

La dependencia recordó que la Ley de Establecimientos Mercantiles faculta a la Secretaría de Gobierno para ordenar la suspensión temporal de actividades en determinados horarios o fechas cuando exista riesgo de afectaciones al orden y la seguridad pública.

La decisión se da luego de los festejos multitudinarios registrados la noche del jueves 18 de junio tras la victoria de México sobre Corea, particularmente en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde se reportaron desmanes, y afectaciones al mobiliario urbano.