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Alistan medidas contra los abusos en el delivery

Luego de que Excélsior revelara el incremento de denuncias por entregas de paquetería que llegan incompletas a los hogares, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que solicitará un informe a la Profeco

Por: Georgina Olson

Estos son dos de los testimonios de usuarios que vivieron los abusos por parte de empresas de paquetería.
Estos son dos de los testimonios de usuarios que vivieron los abusos por parte de empresas de paquetería.Especial

Después de que Excélsior publicó que a muchos consumidores que piden bienes mediante paquetería les llegan los pedidos incompletos o sufren irregularidades, la jefa de gobierno, Clara Brugada, expresó que pedirán un diagnóstico a Profeco sobre la situación.

“Hay que ponernos del lado de los derechos de los consumidores, estaremos buscando a la Profeco para que nos dé un informe, y ver si hay muchos casos cómo este de que no están entregando completos los paquetes”, dijo la mandataria.

Y expuso que lo ideal es que “se pueda establecer una actuación de la Profeco para que las empresas cumplan, las que son las distribuidoras”.

Y le pidió a la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas, que retome el caso, pida el diagnóstico a Profeco y se analicen “propuestas para enfrentar esto”.

Excélsior publicó ayer que en redes sociales se están incrementando las denuncias de usuarios que piden ropa u otros productos, y cuando llega el envío a su casa mediante paquetería, faltan varios de los productos que ya pagaron y la empresa no asume la responsabilidad.

En ocasiones la tienda que les vendió los productos les reembolsa su dinero, pero en otros casos el proceso es tortuoso y no hay reembolso, por lo que los afectados pidieron la intervención de la Profeco y las autoridades de la Ciudad de México.

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