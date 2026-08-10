Alistan medidas contra los abusos en el delivery

Después de que Excélsior publicó que a muchos consumidores que piden bienes mediante paquetería les llegan los pedidos incompletos o sufren irregularidades, la jefa de gobierno, Clara Brugada, expresó que pedirán un diagnóstico a Profeco sobre la situación.

“Hay que ponernos del lado de los derechos de los consumidores, estaremos buscando a la Profeco para que nos dé un informe, y ver si hay muchos casos cómo este de que no están entregando completos los paquetes”, dijo la mandataria.

Y expuso que lo ideal es que “se pueda establecer una actuación de la Profeco para que las empresas cumplan, las que son las distribuidoras”.

Y le pidió a la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas, que retome el caso, pida el diagnóstico a Profeco y se analicen “propuestas para enfrentar esto”.

Excélsior publicó ayer que en redes sociales se están incrementando las denuncias de usuarios que piden ropa u otros productos, y cuando llega el envío a su casa mediante paquetería, faltan varios de los productos que ya pagaron y la empresa no asume la responsabilidad.

En ocasiones la tienda que les vendió los productos les reembolsa su dinero, pero en otros casos el proceso es tortuoso y no hay reembolso, por lo que los afectados pidieron la intervención de la Profeco y las autoridades de la Ciudad de México.