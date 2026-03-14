Árboles ceden ante fuertes vientos y caen sobre varios vehículos

Un árbol de unos 20 metros cayó en la vía pública y dañó a dos vehículos que transitaban por la zona, sin que se reportaron personas lesionadas. El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Marina Nacional y Mariano Escobedo, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que el árbol medía unos 20 metros de longitud por un metro de diámetro.

Al caer, causó daños a dos camionetas particulares; sin lesionados. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos cortaron el árbol y lo retiraron de la vía pública”.

Foto: Especial

Ramas caen sobre otros vehículos

Además, una rama de unos 10 metros de largo cayó sobre un vehículo estacionado.

El incidente ocurrió en la calle Dolores Hidalgo, en la unidad CTM Culhuacán, de la alcaldía Coyoacán, en ese hecho tampoco de reportaron personas lesionadas.

Los bomberos acudieron al sitio a retirar la rama.

Un hecho similar ocurrió en Calzada de Tlalpan, en la colonia Álamos de la alcaldía Benito Juárez, en donde otra rama de 10 metros cayó sobre un tráiler estacionado. Tampoco se reportaron personas lesionadas.

Foto: Especial

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