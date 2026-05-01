¿Cómo prevenir un fraude de falsas multas?

La Policía Cibernética y la firma de ciberseguridad Kaspersky alertaron por un incremento en fraudes cometidos a través de redes sociales, mensajes de texto y códigos QR y llamaron a tomar medidas preventivas.

En entrevista con Excélsior, la oficial Marisol Sánchez, con 11 años de trayectoria en la corporación, explicó que este modus operandi consiste en enviar ofertas engañosas dirigidas a personas que creen tener adeudos vehiculares.

“Lamentablemente, se trata de una trampa, ya que en muchos casos no existe tal infracción. Las personas ingresan a enlaces o páginas emergentes donde se les solicita información personal y depósitos de dinero”, señaló.

Ayer, Kaspersky dio a conocer que 17% de los mexicanos ha sufrido un intento de engaño para revelar datos personales a través de mensajes falsos.

Por ello, entre las medidas que recomiendan las autoridades son verificar la fuente oficial, pues las infracciones de tránsito no se notifican por SMS, revisar el texto del mensaje, pues la presencia de errores ortográficos son señales de fraude, así como no responder a mensajes sospechosos ni hacer clic en sus botones.

ROBO DE DATOS

De acuerdo con la especialista, estos engaños llegan principalmente vía SMS, correos electrónicos o incluso mediante códigos QR colocados en vehículos estacionados.

Al escanearlos, las víctimas son redirigidas a sitios apócrifos.

“Esto se conoce como ingeniería social. Buscan generar confianza o urgencia para que las personas compartan información o realicen pagos”, detalló la agente.

Una vez que los usuarios proporcionan sus datos o realizan depósitos, se configura el delito de fraude.

La Policía Cibernética se encarga de recopilar la evidencia y canalizarla a la Fiscalía General de Justicia para la apertura de las carpetas de investigación.

Además, se alertó sobre el riesgo de robo de identidad, ya que los delincuentes suelen solicitar números de placas, tarjetas de circulación o series del vehículo para utilizarlos en otras actividades ilícitas.

Aunque no se precisó el número exacto de denuncias por tratarse de investigaciones en curso, la oficial indicó que el fraude representa aproximadamente 60% de los casos atendidos por esta unidad en lo que va del año.