Trabajadores 'madrugan' con bloqueo en Paseo de la Reforma, CDMX

Un grupo de trabajadores decidió bloquear las primeras horas de este 1 de mayo la importante avenida Paseo de la Reforma al cruce con la Avenida Hidalgo en la Ciudad de México, lo que ha provocado rezago vial, a pesar de que hay pocos vehículos pro ser hoy día festivo.

Así el bloqueo Especial

Los inconformes aseguran que son trabajadores de una empresa que brinda servicio al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Bloqueo Tomada de @MrElDiablo8

El Orientador Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala la avenida Insurgentes como alternativa vial.

*bb