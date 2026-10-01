Presidenta del Congreso CDMX visita Edificio Juárez tras incendio

La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, acudió al Edificio “Rosario Ibarra de Piedra”, ubicado en Avenida Juárez número 60, para conocer directamente la situación del inmueble tras el incendio registrado durante la madrugada.

De acuerdo con la secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, los hechos tuvieron lugar a causa de una falla en una planta eléctrica que provocó un incendio repentino.

Tras activar los protocolos de emergencia, se confirmó que no se registraron personas lesionadas ni daños estructurales, al lugar acudió de manera inmediata el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, cuyos elementos realizaron con éxito las labores de control y mitigación de riesgos", dio a conocer el Congreso local.

También se informó que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) efectuó la revisión del cableado público, como parte de las acciones preventivas en la zona.

En cuanto a la infraestructura, se reportan daños materiales mínimos, limitados a vidrios y acabados en la fachada, planta baja y cinco niveles del inmueble y las actividades en el edificio regresarán a la normalidad hasta que haya condiciones de seguridad para las y los trabajadores.