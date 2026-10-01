Expolicías federales reclaman derechos laborales con bloqueo en Constituyentes

Elementos de la extinta Policía Federal bloquean por más de cinco horas la circulación vehicular de la avenida Constituyentes, frente a las oficinas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para exigir una mesa de diálogo con funcionarios federales.

El motivo de su manifestación es que, tras el decreto de extinción de la Policía Federal, fueron notificados que causarían alta en la Guardia Nacional, pero al no concretarse esta acción, les informaron que serían dados de alta en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; sin embargo, fueron transferidos a las oficinas de Protección Federal.

Foto: José Antonio García | Excélsior

Nos estamos manifestando porque se nos han violentado nuestros derechos laborales. Somos elementos activos de la Secretaría; sin embargo, estamos en una mesa de transición de Guardia Nacional a la Secretaría por un decreto presidencial que se postuló el 30 de septiembre de 2024, el cual dicta que todos los expolicías en transición de Guardia Nacional Pasemos a la Secretaría con todos nuestros derechos laborales adquiridos”, dijo un elemento quién prefirió omitir nombre.

De acuerdo con el manifestante, son más de 300 personas las que enfrentan esta situación, en la que no tienen certeza laboral.

Foto: José Antonio García | Excélsior

Nos tienen ahí agazapados en Protección Federal, porque ese es el fin, nos quieren hacer una adscripción a un órgano desconcentrado donde no pertenecemos. Las funciones de Protección Federal son muy diferentes a las que nosotros realizamos. Nosotros somos seguridad pública, Protección Federal es seguridad privada, a fuerza nos quieren dar servicios de esa institución. Nos están levantando sanciones como la reducción de nuestro sueldo al 70 por ciento”.

El bloqueo se realizó en ambos sentidos de la avenida Constituyentes, las filas se prolongaron desde la zona del Circuito Interior hasta la autopista México-Toluca y fueron afectados cientos de transportistas y autobuses foráneos que utilizan estas arterias para desplazarse.