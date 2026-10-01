Endurecen controles para evitar que verificadores del Invea pidan ‘mordida’

Para erradicar la extorsión, corrupción y abusos en las visitas domiciliarias, el Gobierno de la Ciudad de México implementó un nuevo modelo de verificación administrativa, el que está dotado de órdenes digitales con código QR, cámaras corporales y la línea de atención "Verificatel".

Durante la presentación de los nuevos lineamientos, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina enfatizó el combate frontal a las malas prácticas institucionales, mediante candados tecnológicos y operativos.

Queremos acabar con los falsos verificadores y entonces así cerrar la puerta a la extorsión", destacó Brugada.

La mandataria capitalina detalló que el personal estará sujeto a exámenes de confianza permanentes, portará credenciales inteligentes y uniformes específicos con cámaras corporales activas durante toda su jornada.

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El director general del Instituto de Verificación Administrativa (Iinvea), Jorge Salvador Esquinca Montaño, explicó que el sistema de geolocalización en vehículos oficiales y la videograbación íntegra de las diligencias, permitirán a la Contraloría fiscalizar cada procedimiento.

Brugada Molina puntualizó que "ningún verificador podrá inventar una orden o utilizar una inspección, para cometer irregularidades. Si no hay orden válida, no hay verificación", eliminando espacios a la discrecionalidad.

Asimismo, las autoridades habilitaron el canal telefónico "Verificatel" mediante Locatel, para corroborar en segundos la autenticidad de los inspectores, facultando la intervención policial inmediata ante cualquier intento de suplantación o exigencia ilegal de dinero.

Finalmente, se advirtió que el pago de multas deberá realizarse directamente en la Secretaría de Finanzas, para inhibir prácticas de coyotaje.