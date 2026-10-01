Agreden con extintor a trabajadores de hotel en la colonia Obrera

Dos mujeres fueron detenidas por agredir a los trabajadores de un hotel, así como causar daños al interior del establecimiento ubicado en la calle Bolívar, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los hechos ocurrieron cuando dos mujeres ingresaron al hotel y una de ellas comenzó a rociar con un extintor a dos trabajadores, mientras que la segunda presuntamente ocasionó daños en el inmueble.

Además, una de las mujeres habría tomado un teléfono celular de alta gama y lo arrojó contra el suelo, provocándole daños.

Tras lo ocurrido, ambas intentaron escapar del lugar, pero fueron interceptadas por policías metros adelante. En ese momento, otras dos personas intervinieron para defenderlas y comenzaron a agredir física y verbalmente a los uniformados.

Ante la situación, los policías solicitaron apoyo y, después de varios minutos, lograron detener a las dos mujeres, quienes se identificaron como integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y fueron señaladas por los trabajadores como las presuntas responsables de los daños ocasionados en el hotel.

Las detenidas fueron informadas de sus derechos y trasladadas ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a los dos trabajadores, quienes presentaban probable intoxicación por inhalación de polvo químico y contusiones. Ambos fueron valorados en el lugar y no requirieron traslado hospitalario.

Durante la intervención, tres policías también resultaron lesionados, debido a rasguños y mordeduras, por lo que recibieron atención médica en el sitio.

Finalmente, personal de la Unidad Especializada de Género de la SSC acudió al lugar para brindar acompañamiento a las personas involucradas y garantizar sus derechos durante las diligencias correspondientes.