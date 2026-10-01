Capturan a tres sujetos por agresión que dejó un muerto en Tlalpan

Tres jóvenes fueron detenidos en calles de la alcaldía Tlalpan, ya que estarían involucrados en el homicidio de un hombre, delito cometido momentos antes de su captura; a los detenidos les aseguraron armas y varios cartuchos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que lo oficiales atendieron un reporte por una agresión armada, por lo que llegaron a la calle Paseo de las Flores, en la colonia Primavera, en donde encontraron a un hombre lesionado.

Luego de conocer el hecho, se implementó un cerco virtual para detectar la ruta de escape de los presuntos responsable del delito.

Foto: SSC

Al llegar al sitio, los oficiales tomaron conocimiento de que una persona de 53 años de edad perdió la vida a causa de impactos de arma de fuego, por lo que informaron de los hechos a las autoridades ministeriales para los servicios periciales correspondientes, mientras que monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Sur realizaron el monitoreo de las cámaras de videovigilancia”.

En las imágenes se identificó que los presuntos responsables escaparon en un vehículo gris, al cual lo monitoristas dieron seguimiento, la unidad se desplazaba aún por calles de la misma alcaldía.

En un punto de su huida abandonaron el vehículo, para abordar otra unidad con los colores usados por los taxis capitalinos, por lo que los elementos de la SSC comenzaron a perseguirlos.

Foto: SSC

La persecución culminó en el cruce de la carretera Federal a Cuernavaca y la calle Erasmo Rodea, en la colonia Pueblo San Miguel Xicalco, de la misma demarcación, donde les cerraron el paso. Enseguida, les realizaron una revisión preventiva tras la cual les hallaron dos armas de fuego, dos cargadores, siete cartuchos útiles y dos teléfonos celulares”.

Por tal motivo, la policía capitalina detuvo a tres hombres de 19, 25 y 26 años, junto con lo asegurado y los vehículos los trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.