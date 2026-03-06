Desalojan escuelas de la Roma Sur por presunta fuga de gas

Unos 600 estudiantes de tres escuelas primarias fueron desalojados de manera preventiva este viernes, tras el alertamiento de una presunta fuga de gas en inmediaciones de la Glorieta de la Cibeles, en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

Los primeros reportes señalan que las autoridades de los planteles educativos activaron sus protocolos de emergencia, luego de que se alertara sobre un posible olor a gas en la zona.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes realizaron recorridos de revisión en los inmuebles y en la infraestructura cercana, sin que hasta el momento se tenga confirmada la presencia de una fuga.

Mientras se realizaban las inspecciones en inmuebles e infraestructura, personal de las escuelas mantuvo a los menores fuera de las instalaciones como medida preventiva.

Algunos estudiantes presentaron crisis nerviosas, por lo que fueron tranquilizados por docentes y por padres de familia que comenzaron a llegar al sitio tras enterarse de la evacuación.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegaron un dispositivo de seguridad y control vial en las calles aledañas para facilitar la movilidad y permitir el trabajo de revisión de los cuerpos de emergencia.

*DRR*