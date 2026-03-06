Mujeres fotoperiodistas instalan “La pega”, exposición itinerante en vallas

A 48 horas de la megamarcha del 8M, un grupo de 50 mujeres fotoperiodistas y fotodocumentalistas en la Ciudad de México transformó las vallas metálicas en un lienzo, para exponer los rostros y testimonios en fotografía de la lucha y resistencia de quienes marchan en la capital del país.

Se trata de “La Pega: exposición itinerante de fotografía en las vallas de la CDMX”, una intervención colectiva que podrá observarse durante las movilizaciones de este domingo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Los retratos de manifestantes y escenas de protesta captadas en distintas movilizaciones, se colocaron sobre las vallas instaladas frente al Palacio de Bellas Artes, uno de los edificios que tradicionalmente es cercado previo a las movilizaciones feministas, que este viernes luce como una galería improvisada.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

El proyecto fue impulsado por las fotoperiodistas Lucía Flores y Áurea del Rosario, quienes buscan visibilizar el trabajo de mujeres que documentan las protestas en la ciudad y que, pese a registrar algunos de los momentos más emblemáticos de las marchas feministas, pocas veces cuentan con espacios formales para exhibir su trabajo.

La idea surgió al observar cómo cada año aumenta la colocación de vallas metálicas para proteger edificios públicos y monumentos históricos durante las movilizaciones.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Para las organizadoras, esas mismas estructuras podían resignificarse; convertir estas estructuras que representan un símbolo de contención, en una galería que muestre los momentos de lucha colectiva de las mujeres.

La exposición permanecerá instalada durante la marcha del domingo y busca que quienes participen en la movilización, observen el trabajo de quienes, cámara en mano, registran la protesta desde dentro.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

*DRR*