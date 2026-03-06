Reconoce gobierno CDMX a mujeres futbolistas del Mundial 1971

En el marco de las actividades por el Día Internacional de las Mujeres, el Gobierno capitalino reconoció a las futbolistas que en 1971 que participaron el Torneo Internacional de Selecciones Femeniles, en el Estadio Azteca.

La jefa de Gobierno Clara Brugada destacó el papel de aquella generación que logró el subcampeonato del certamen, en una época en la que las mujeres aún enfrentaban barreras para participar en el fútbol profesional.

“Durante mucho tiempo su historia quedó fuera de los registros oficiales, pero hoy la ciudad reconoce a esas pioneras que cambiaron el destino del fútbol femenil”, señaló la mandataria capitalina al reivindicar su legado rumbo a la celebración deportiva que vivirá el país con la próxima Copa del Mundo.

“El 8 de marzo es memoria y reconocimiento. Honramos a las que abrieron camino y acompañamos a quienes hoy siguen transformando la ciudad”, agregó Brugada Molina.

El reconocimiento forma parte de la campaña conmemorativa del 8 de marzo, que impulsa el gobierno de la Ciudad de México y que también busca visibilizar los avances en los derechos de mujeres y niñas en la ciudad, así como los retos que aún persisten.

Avancen en derechos de la mujer

En una tarjeta informativa, las autoridades de la ciudad destacaron que durante 2025 se fortalecieron diversas políticas públicas orientadas a cerrar brechas de desigualdad.

Entre ellas, destaca la consolidación del Sistema Público de Cuidados, la ampliación de apoyos económicos a jefas de familia y el refuerzo de la estrategia contra la violencia de género mediante acciones de prevención, atención jurídica y acompañamiento integral.

El homenaje a las futbolistas de 1971 ocurre en un contexto simbólico para la capital del país, ya que será sede, por tercera ocasión de un Mundial, concluyeron.

