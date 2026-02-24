Servicios de emergencia se movilizan por incendio en funeraria y fuga de gas

Un grupo de 46 prescolares y 16 adultos del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) Villa Coapa y 15 mayores y 16 menores del Centro de Salud T-1 Ejidos de Huipulco debieron ser desalojados de sus inmuebles debido a una fuga de gas natural en la vía pública.

El incidente ocurrió en la calle Gadiez, de la colonia Ex Hacienda de San Juan de Dios, en la alcaldía Tlalpan, donde se registró la fuga de gas ocasionada por la perforación de una tubería durante obras en la vía pública, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) cerca de las 13:30 horas.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos se encargó de controlar la fuga.

“Sin reporte de afectados ni daños colaterales. Como medida preventiva se evacuó a 16 adultos y 46 menores, del Centro de Desarrollo Infantil Villa Coapa (CENDI), y a 15 adultos y 16 menores, del Centro de Salud T-1 Ejidos de Huipulco, cercanos al sitio de la fuga”, indicó la dependencia.

Los vulcanos informaron que se fisuró un tubo de media pulgada de gas natural y que también fue necesario evacuar a personas del Tecnológico de Monterrey.

Agregaron que personal de la empresa Gas Naturgy se encargó de la reparación.

Foto: Especial

Emergencia en horno crematorio

En otro hecho, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México extinguió un incendio en un horno crematorio de una funeraria ubicada en la calle General Prim, de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los vulcanos reportaron cerca de las 14:45 horas que no hubo personas lesionadas.

Foto: Especial

“Informamos que en una funeraria se quemó un horno crematorio; procedimos a extinguir el fuego. Sin lesionados”, reportaron.

Los bomberos difundieron fotografías del horno quemado y las cenizas que contenía.

En redes sociales circuló la versión de que el incendio se originó mientras era cremado el cuerpo de una persona con sobrepeso.

*DRR*